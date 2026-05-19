Marta Fort paralizó el verano europeo: bikini ultra pequeña y una producción al borde de la censura

El invierno austral no parece ser un impedimento para que las principales figuras del espectáculo local busquen el sol del hemisferio norte. Marta Fort , consolidada como una de las creadoras de contenido con mayor proyección en el ámbito de la moda, capturó la atención de sus miles de seguidores al compartir postales de su reciente escapada a Marbella , uno de los destinos más selectos de la costa española.

El tono marrón chocolate fue el elegido por la influencer para marcar tendencia en la temporada europea.

La joven eligió como base de sus días de descanso el exclusivo club de playa temático de Dolce & Gabbana, La Cabane, un entorno donde el diseño y la sofisticación conviven frente al mar. Desde allí, posó junto a la piscina luciendo una microbikini en tono marrón chocolate , uno de los colores que domina las pasarelas de la temporada europea.

El conjunto, de moldería clásica triangular y bombacha de tiro alto, dejó a la vista algunos de sus tatuajes más característicos, como el diseño tribal que lleva en su espalda.

El cuidado estilismo de la joven incluyó un maquillaje satinado y detalles de manicura de última generación.

Fiel a la minuciosidad que caracteriza sus apariciones públicas, Marta acompañó el estilismo con un look de estética muy cuidada. Optó por llevar el cabello suelto, lacio y con sus raíces oscuras contrastando con el rubio dorado. En cuanto al maquillaje, resaltó su bronceado con un acabado satinado, un delineado de ojos estilo cat-eye y labios delineados en sintonía con la paleta de su vestuario.

marta fort marbella hot (4) "Necesitaba esto", la frase con la que la heredera de Ricardo Fort resumió sus vacaciones paradisíacas. Instagram @martacfort

"Necesitaba Marbella", expresó Martita Fort en el epígrafe de la publicación, resumiendo la actitud descontracturada de su estadía. La respuesta de su comunidad digital fue inmediata, colmando el posteo de interacciones que no solo elogiaron su sentido de la moda, sino que también apelaron a la memoria afectiva.

Comentarios como "Tan hermosa como el padre" o "El comandante estaría orgulloso" poblaron el muro de la joven, evidenciando el lazo emocional inquebrantable que el público mantiene con el legado de Ricardo Fort.