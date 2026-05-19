Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios llega a Mendoza con una función única en el Ángel Bustelo

El furor del K-pop sigue creciendo en Mendoza y ahora desembarca con una propuesta teatral que combina música, humor, fantasía y mucha acción. Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios volverá a la provincia con una única función el viernes 19 de junio, a las 19 horas, en el Auditorio Ángel Bustelo.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Entradaweb.com.ar .

Las entradas para esta imperdible propuesta ya están disponibles en la página EntradaWeb.

La obra está basada en el universo del K-pop y el animé, y sigue la historia de un grupo de jóvenes artistas que atraviesan el mejor momento de su carrera hasta que aparece una amenaza inesperada: los Saya Boys, un misterioso grupo de "demonios musicales" que intenta conquistar a la humanidad mediante un sonido hipnótico.

A partir de allí, las protagonistas deberán enfrentar desafíos cargados de magia, batallas musicales y situaciones llenas de humor.

Mundo K-Pop Cazadoras de Demonios 4 El elenco joven despliega toda su energía en esta obra. Gentileza Prensa.

Coreografías, efectos visuales y una puesta impactante

Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios fusiona el estilo musical moderno con una fuerte estética inspirada en la cultura pop coreana y el animé japonés.

La puesta incluye vestuarios vibrantes, efectos visuales, coreografías de alto impacto y un elenco joven que promete un espectáculo dinámico y emocionante para toda la familia.

La propuesta apunta especialmente a los fanáticos del K-pop, aunque también busca conquistar a quienes disfrutan de experiencias teatrales diferentes y visualmente atrapantes.

Mundo K-Pop Cazadoras de Demonios 3 Una experiencia teatral completamente diferente. Gentileza Prensa.

Un mensaje sobre la amistad y la identidad

Más allá de la música y la fantasía, la obra transmite un mensaje sobre la amistad, la aceptación y el trabajo en equipo.

La historia pone el foco en la importancia de creer en uno mismo y en el valor de unirse para superar las diferencias, en una trama que conecta especialmente con las nuevas generaciones.

Con humor, emoción y mucha energía, Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios se presenta como una de las propuestas teatrales más originales para disfrutar en Mendoza durante junio.