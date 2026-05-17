El saludo del cura DJ Guilherme Peixoto antes de su visita a Mendoza

El carismático y popular cura DJ Guilherme Peixoto es un fenómeno a lo largo de todo el mundo y dentro de poco llegará a Mendoza . Luego de hacer historia en Plaza de Mayo , el sacerdote saludó por redes sociales y palpitó su presentación en Junín el próximo 10 de octubre.

Fiel a su estilo, el cura recordó su paso por Buenos Aires y el cariño recibido por parte de la gente, además de reafirmar su visita a la provincia el próximo 10 de octubre e invitar a todos los mendocinos a que lo acompañen para poder disfrutar juntos.

Su presentación se dará, tal y como lo había adelantado el Arzobispado de Mendoza, en el marco del “Todos, todos, todos. Esperanza, unidad y paz”, el cual se realizará en el Parque Dueño del Sol de Junín.

Guilherme Peixoto se presentó en la Plaza de Mayo durante el mes de abril en un multitudinario homenaje al Papa Francisco. El evento gratuito combinó música electrónica y espiritualidad.

La propuesta del sacerdote mezcla bases electrónicas con fragmentos de discursos religiosos, en un formato que ya recorrió distintos escenarios internacionales. Sus presentaciones en la Jornada Mundial de la Juventud de 2023 y otra con el Papa León XIV en 2025 se hicieron virales en redes sociales.

Nació en Guimarães, Portugal, en 1974 y fue ordenado sacerdote en 1999. Fue capellán castrense del ejército portugués, con destinos en Kosovo y Afganistán, y como párroco en las localidades de Laundos y Amorim, pertenecientes a la archidiócesis de Braga.

Cómo conseguir las entradas

El evento no solo busca ser una experiencia sensorial y rítmica, sino que tiene un fin benéfico concreto: lo recaudado será destinado a la construcción de un centro de rehabilitación para adicciones, impulsado por la Asociación Miserando.

Los tickets ya están disponibles de manera online a través de la plataforma EntradaWeb y tienen un precio único de $32.000, pudiéndose adquirir hasta en 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard de todas las entidades bancarias.