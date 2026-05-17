Lo lindo, todo; Lo feo, nada

Domingo al mediodía, en Alto Agrelo, en la recta que lleva a los cerrillos rumbo a Tupungato. Trayecto largo por el que se atraviesan varios viñedos y bodegas conocidas.

Previamente, por el Acceso Sur rumbo a Ugarteche, a la derecha del camino se vislumbraba una vista prometedora. La cordillera de los Andes lucía esplendorosa con la nevada del día anterior. Día diáfano, brillante, con cielo celeste, límpido, sin nubes.

Salido del acceso Sur, a la altura del cruce que lleva al dique Carrizal a la izquierda y a Tupungato a la derecha, el espectáculo visual fue maravilloso.

Postales Mendoza

La cordillera blanca en su esplendor, con las primeras nevadas, nos mostraba el Cordón del Plata , el volcán Tupungato y la serie de picos nevados, portentosos e impactante.

Otoño en Mendoza, con arboles de hojas amarillas y ocres y de fondo la maravilla blanca.

Para disfrutar, solazando mirada y espíritu; en Mendoza se consigue. Todo lindo, nada feo.

Foto Alto Agrelo 1 Belén Sánchez

Belleza y placer que nos brinda la naturaleza mendocina. Sin costo alguno, ni esfuerzo. Sólo basta con mirar y embelesarse. Privilegio.

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Foto alto agrelo 3 Belén Sánchez

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