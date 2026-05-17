Sube la temperatura: así estará el clima este lunes en Mendoza
Luego del frente frio que ingresó a Mendoza durante el fin de semana, las condiciones climáticas mejorarán este lunes en todo el territorio provincial.
Luego de un domingo frío pero con condiciones estables, este lunes 18 de mayo el clima en Mendoza marca que habrá ascenso de temperatura, aunque se mantendrán las heladas matutinas. En cuanto a la nubosidad, se espera un cielo despejado.
Así estará el clima este lunes
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 3 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17 grados, lo que representa una leve mejora respecto al domingo, cuando el termómetro apenas llegó a los 14 grados tras el ingreso del frente frío durante el fin de semana.
Además, se esperan neblinas matinales en distintos sectores de la provincia durante las primeras horas de la jornada, por lo que recomiendan precaución al circular en rutas y accesos.
Em cuanto a lo que sucederá en la zona de alta montaña, se anticipa una jornada con poca nubosidad y condiciones estables, luego de las nevadas registradas durante el sábado.