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Sube la temperatura: así estará el clima este lunes en Mendoza

Luego del frente frio que ingresó a Mendoza durante el fin de semana, las condiciones climáticas mejorarán este lunes en todo el territorio provincial.

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El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que este lunes Mendoza tendrá buen clima.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que este lunes Mendoza tendrá buen clima.

Pachy Reynoso / MDZ

Luego de un domingo frío pero con condiciones estables, este lunes 18 de mayo el clima en Mendoza marca que habrá ascenso de temperatura, aunque se mantendrán las heladas matutinas. En cuanto a la nubosidad, se espera un cielo despejado.

Así estará el clima este lunes

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 3 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17 grados, lo que representa una leve mejora respecto al domingo, cuando el termómetro apenas llegó a los 14 grados tras el ingreso del frente frío durante el fin de semana.

Ya se siente el otoño en Mendoza Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ
Mendoza tendr&aacute; este lunes una jornada con cielo despejado y ascenso de temperatura.

Mendoza tendrá este lunes una jornada con cielo despejado y ascenso de temperatura.

Además, se esperan neblinas matinales en distintos sectores de la provincia durante las primeras horas de la jornada, por lo que recomiendan precaución al circular en rutas y accesos.

Em cuanto a lo que sucederá en la zona de alta montaña, se anticipa una jornada con poca nubosidad y condiciones estables, luego de las nevadas registradas durante el sábado.

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