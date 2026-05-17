Sube la temperatura: así estará el clima este lunes en Mendoza

Luego del frente frio que ingresó a Mendoza durante el fin de semana, las condiciones climáticas mejorarán este lunes en todo el territorio provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que este lunes Mendoza tendrá buen clima.

Luego de un domingo frío pero con condiciones estables, este lunes 18 de mayo el clima en Mendoza marca que habrá ascenso de temperatura, aunque se mantendrán las heladas matutinas. En cuanto a la nubosidad, se espera un cielo despejado.

Así estará el clima este lunes De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 3 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17 grados, lo que representa una leve mejora respecto al domingo, cuando el termómetro apenas llegó a los 14 grados tras el ingreso del frente frío durante el fin de semana.

Ya se siente el otoño en Mendoza Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Mendoza tendrá este lunes una jornada con cielo despejado y ascenso de temperatura. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Además, se esperan neblinas matinales en distintos sectores de la provincia durante las primeras horas de la jornada, por lo que recomiendan precaución al circular en rutas y accesos.