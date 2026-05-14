Clima frío y seco: cuánto se extenderá la mejora que favorece el avance de la cosecha

En la mayor parte del área productiva principal, las condiciones son favorables para el avance de cosecha . El recorrido de la semana, incluso el de la próxima, difícilmente presente problemas para las tareas en los lotes. El clima frío y seco permite mejorar las condiciones de trabajo y aleja, por ahora, el regreso de los excesos hídricos registrados durante abril.

Eventualmente puede darse alguna interrupción temporaria, pero no se espera una secuencia de días donde las lluvias generen el regreso a los excesos de la primera parte de abril. La influencia del aire frío y el fuerte descenso de humedad dejan una semana prácticamente sin lluvias en el territorio nacional.

Para lo que resta del día de hoy, se prevé la continuidad del buen tiempo, con algún tránsito de nubosidad en niveles medios y altos, lo cual no evitará un alto grado de insolación. Los vientos del nor noroeste no impulsan la carga de humedad y, dado que el aire frío alcanzó la franja norte del país, no se espera un crecimiento importante de las temperaturas.

El ambiente se mantendrá fresco, confortable y ligeramente cálido en el norte del país. Solo pueden concretarse algunas lluvias débiles o nevadas en los Andes patagónicos o la provincia de Tierra del Fuego.

La jornada del martes presentará un refuerzo de aire frío. En efecto, se espera que conforme avance el día, un frente frío recorra las provincias de La Pampa y Buenos Aires. Esta onda tendrá un avance rápido dado que no encontrará humedad a su paso, con lo cual, más allá de un aumento temporario de la nubosidad, no se esperan precipitaciones.

Los vientos rotarán nuevamente al sector sur, pero la masa de aire fuente llega desde el sur de la Patagonia y no es de origen polar. No obstante esto, se facilita la persistencia del ambiente otoñal con sesgos invernales, sobre todo en las provincias del sur y la franja lindera de la zona núcleo.

Sobre el noreste del país se mantiene una circulación de aire más tropical, quedando una mezcla más templada. Para el miércoles, las condiciones del tiempo se mantienen sin mayores cambios. La nubosidad media y alta ganará cobertura pero, sin embargo, esta condensación no llevará al desarrollo de sistemas precipitantes.

El aire frío seguirá dominando gran parte del país

Se mantiene una cierta estacionalidad del frente en la franja central del país, dividiendo las masas de aire, quedando el ambiente bastante más frío del centro para el sur de la región pampeana, con temperaturas templadas hacia el norte. Igualmente, a pesar de que el aire queda más mezclado en el norte, las temperaturas medias serán inferiores a los valores normales de la fecha.

Hacia el día jueves, la zona de alta presión que ingresa tras el pasaje frontal mantiene una estabilidad estructural a gran escala. Justamente, la condición de los distintos niveles de la atmósfera interviene en el mismo sentido, favoreciendo movimientos verticales descendentes, presionando el aire sobre la superficie y promoviendo la suma de los registros báricos.

Con esta configuración de presión sobre la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, los vientos del sur encuentran mejores posibilidades para avanzar hacia el norte y favorecer el retroceso de aire tropical. La mezcla de aire se vuelve más fría en el norte del país y, en consecuencia, el ambiente frío logra un dominio más extendido.

Las lluvias solo pueden aparecer en la costa santacruceña y en Tierra del Fuego.

Persistirá el ambiente frío durante el fin de semana

Para el viernes, el anticiclón se mueve rápido hacia el noreste del país. El mismo fuerza un cambio en la dirección de los vientos, pero este cambio no logrará recomponer el ambiente cálido. Mientras eso sucede, otro pulso de aire frío se apresta a ingresar desde el norte de la Patagonia.

Entre las dos posiciones, se perfila una recirculación del aire más bien frío y se mantienen las condiciones de estabilidad muy afianzadas. Durante el fin de semana se fortalece el ambiente frío.

Algunas precipitaciones menores pueden desplegarse en la región cuyana y avanzar sobre la provincia de Córdoba y el norte de La Pampa, posiblemente sur de Santa Fe. En forma inconexa, la provincia de Misiones se acopla marginalmente a lluvias de mayor importancia que se esperan sobre Paraguay.

El domingo se presentará con fuerte circulación del sur que provocará inestabilidad en la franja mediterránea central del norte del país y el NOA, donde se habrá conservado algo de humedad. En ningún caso las lluvias serán de importancia. Algo de esta actividad puede volcarse sobre el litoral para comienzos de la semana próxima.

Fuenet: Agrositio.