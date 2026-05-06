Zonda en Mendoza: cómo no perder la elegancia del hogar

El viento Zonda , típico de Mendoza , no solo afecta la salud: también altera la estética de la casa . Polvo, sequedad y desorden impactan directamente en la percepción de elegancia. Con medidas simples de prevención, materiales adecuados y una limpieza estratégica, es posible proteger la vivienda y recuperar su estilo rápidamente tras cada episodio.

Lo que genera el viento Zonda: superficies opacas con el polvo fino, desorden exterior y materiales dañados también por el aire seco. Créditos: Pexels.

El Zonda arrastra partículas finas que se filtran incluso en casas cerradas. Según recomendaciones del Gobierno de Mendoza , sellar aberturas y mantener ambientes cerrados es clave.

En términos estéticos, el problema es inmediato: paredes opacas, vidrios sucios y textiles apagados generan sensación de abandono.

Caso real: una casa con grandes ventanales sin burletes puede pasar de “minimalista elegante” a “descuidada” en pocas horas, solo por acumulación de polvo fino. La solución para este caso es la limpieza por capas (vidrios → superficies → pisos) y uso de materiales fáciles de mantener como porcelanato o microcemento.

El caos exterior también arruina interiores

Las ráfagas del Zonda pueden mover muebles, macetas o elementos decorativos. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre vientos intensos y ráfagas impredecibles. Esto genera Jardines desordenados, fachadas visualmente caóticas y sensación de falta de control. Un caso típico es un patio con decoración liviana (sillas, faroles, textiles) termina desarmado, afectando la primera impresión de la casa. La solución consiste en un diseño exterior “anti Zonda”, como lo muestra la siguiente foto.

casa mediana editada Se trata de un inmueble con menos objetos sueltos, más peso visual y con, fijaciones seguras. Tras un fuerte viento así es como se. Créditos: Pexels.

Sequedad extrema: materiales apagados y sin vida

El aire caliente y seco reduce la humedad a niveles muy bajos. Esto reseca maderas, daña plantas y “aplana” los colores del interior. Los casos frecuentes se dan en los pisos de madera o muebles sin tratamiento pierden brillo y tonalidad tras varios eventos de Zonda, afectando la calidez del ambiente.

La solución consiste en hidratar materiales (con aceites y ceras), incorporar humedad controlada y usar textiles livianos que aporten suavidad visual