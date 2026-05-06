Zonda trágico en Las Heras: el desgarrador relato del hermano de una de las víctimas

Tal como indicaba el pronóstico, el viento Zonda bajó en Mendoza. En algunas zonas las ráfagas se sintieron con fuerza como en Las Heras, donde un árbol cayó sobre dos motociclistas . Uno de los conductores falleció en el lugar y otro está internado.

Todo ocurrió cerca de las 17.22 en el cruce de Dorrego y Azcuénaga de Las Heras. Una fuerte ráfaga tiró forestal de gran tamaño sobre dos motos que pasaban por el lugar. Por el impacto del golpe uno de los hombres falleció en el lugar y el otro, fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

En el lugar trabajó personal de Edemsa porque las ramas del árbol tiraron abajo una gran cantidad de cables.

El desgarrador relato del hermano de uno de los motociclistas

“Mi hermano venía de trabajar. Pasa todos los días por acá. Él ya me había comentado varias veces del árbol. Los vecinos ya han llamado al municipio para que vinieran a cortar el árbol pero no vino nadie. Nadie se hizo cargo”, dijo a MDZ César Daniel Ozán, hermano del motociclista herido.

“Ahora le pasó a mi hermano. Mi hermano es un trabajador, el otro muchacho que falleció también venía de manejar. Pasan niños por acá que vienen de la escuela, pasan micros llenos de niños del colegio, muchas personas trabajadoras y el municipio no hace nada”, agregó.

Muerte por zonda en Las Heras Maru Mena

Además, comentó que su hermano está en el hospital Carrillo porque no podía mover el pie y tenía muchos dolores en la zona abdominal por lo que los médicos querían descartar una posible hemorragia interna.

También arremetió contra la comuna por las condiciones del arbolado público. “No se nadie del municipio. Hay árboles secos que tienen que cortar. Se tienen que hacer responsables. Hoy falleció un hombre pero podrían haber fallecido más personas”, cerró.