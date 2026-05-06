Viento Zonda fatal: un motociclista murió luego de ser aplastado por un árbol en Las Heras

El viento Zonda tiró un árbol en Las Heras y provocó la muerte de un motociclista. En tanto, un hombre que viajaba en otro moto también sufrió graves heridas.

Un motociclista murió la tarde de este miércoles al ser aplastado por un árbol que cayó mientras soplaban fuertes ráfagas de viento Zonda en Las Heras. Las ramas aplastaron a dos hombres que iban en diferentes motos, pero una de las víctimas quedó con vida y fue trasladada en grave estado al Hospital Carrillo.

El siniestro fatal se registró pasadas las 22 cuando las víctimas circulaban en sus respectivas motocicletas por calle Dorrego, en el distrito de El Resguardo. Antes de llegar al cruce con calle Lisandro Moyano, un árbol precipitó producto de la intensidad del viento Zonda y cayó inesperadamente sobre los conductores.

Rápidamente, vecinos salieron para auxiliar a las víctimas, así como también se trasladó personal policial, de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y Tránsito Municipal, consiguiendo extraer a la víctima que se encontrabas con vida, quien fue trasladada hasta el citado nosocomio lasherino.

Importante operativo tras la muerte del motociclista Por su parte, posteriormente personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el deceso del otro motociclista, a raíz de las lesiones sufridas por la caída del árbol.

Muerte por zonda en Las Heras 5 El amplio despliegue policial tras el trágico hecho. Maru Mena/MDZ