Bajó el viento Zonda y continúa la alerta amarilla en toda la provincia

El viento Zonda bajó con fuerza en la siesta en Uspallata y cerca de las 17 llegó a la Ciudad de Mendoza.

El viento Zonda bajó esta tarde con fuerza desde la cordillera y en pocas horas se extendió por gran parte de la provincia. Las primeras ráfagas se registraron en Uspallata y rápidamente avanzaron hacia la ciudad de Mendoza, donde ya se sienten con intensidad. Las autoridades mantienen una alerta amarilla vigente para toda la provincia.

BAJO EL ZONDA EN MENDOZA Maru Mena /MDZ

Suspendieron las clases por el Zonda Ante la llegada del viento Zonda, las autoridades educativas decidieron suspender las clases en gran parte de Mendoza como medida preventiva. La medida busca evitar que niños y docentes queden expuestos a las ráfagas en los traslados, que en episodios de este tipo pueden volverse peligrosas.

viento Zonda en Mendoza viento Zonda en Mendoza Maru Mena /MDZ

Qué es el viento Zonda El viento Zonda es un fenómeno meteorológico característico de la región cuyana. Se origina en la vertiente chilena de los Andes, pierde humedad al cruzar la cordillera y llega al llano seco, cálido y con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Sus efectos más frecuentes incluyen incendios, caída de árboles, cortes de luz y accidentes viales.