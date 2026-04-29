Quién es el Padre Guilherme, el famoso cura DJ que transformó la fe en una fiesta electrónica de culto

Descubrí los orígenes del Padre Guilherme, el sacerdote que une los sonidos del techno con el mensaje espiritual. En esta nota te contamos como comenzó el fenómeno que construyó una experiencia sensorial sin precedentes.

Con 50 años y una sorprendente trayectoria, el Padre Guilherme Peixoto, hoy un famoso sacerdote portugués, ha logrado lo impensado: que el techno melódico se convierta en una herramienta de evangelización masiva. Su reciente paso por la Plaza de Mayo, en un evento gratuito que convocó a una marea de seguidores, dejó en claro que la propuesta del cura DJ trasciende las paredes de cualquier templo tradicional.

Bajo las luces de los escenarios más imponentes del mundo, Guilherme despliega sets donde las canciones católicas, cantos gregorianos y frases de figuras eclesiásticas se entrelazan con bajos profundos y sintetizadores envolventes. Esta "experiencia religiosa" en formato rave no es un capricho estético, sino el resultado de una evolución personal profunda. Ordenado en 1999, sus años como capellán castrense en los conflictos de Kosovo y Afganistán forjaron en él una visión resiliente de la espiritualidad, encontrando en la música electrónica un lenguaje universal para conectar con el espíritu humano.

El ritmo de una fe que se baila con música electrónica La notoriedad mundial lo alcanzó en 2023, cuando su figura con alzacuellos detrás de las bandejas dio la vuelta al mundo durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Ante la mirada de un millón y medio de jóvenes y el respaldo del Papa Francisco, Peixoto demostró que la alegría cristiana puede vibrar a 128 BPM. Desde entonces, su gira denominada “Hope Tour” lo ha llevado a compartir cartel con leyendas de la electrónica como Armin Van Buuren, logrando que el Medusa Festival de España se rindiera ante su innovadora propuesta sonora.

Guilherme Peixoto cura DJ La fiesta electrónica del cura DJ Guilherme Peixoto. @padreGuilherme

Lo que define el estilo de este artista es su capacidad para despojarse de los prejuicios que históricamente distanciaron a la religión de los clubes nocturnos por su relación con el consumo de estupefacientes. Guilherme se formó profesionalmente en producción musical para ofrecer una calidad artística que compite con los grandes referentes del género. Su objetivo es claro: que la identidad cristiana no se pierda al cruzar la puerta de una discoteca, sino que se celebre en comunidad, sin importar el entorno o la hora de la noche.