El cura DJ llega a Mendoza: Guilherme Peixoto se presentará en octubre

Después de hacer historia en la Plaza de Mayo este fin de semana, el cura DJ llegará a Mendoza en octubre. Según confirmaron voceros del Arzobispado, todo indica que Guilherme Peixoto se presentaría el 10 de octubre en el departamento de Junín.

El cura DJ hizo bailar a una multitud este fin de semana en la Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en honor al Papa Francisco. Pero no será la única presentación en Argentina, todo indica que el Guilherme Peixoto estará en Mendoza en el último trimestre del año.

Según las fuentes del Arzobispado, todo indica que el sacerdote DJ será la estrella del “Todos, todos, Todos. Esperanza, unidad y paz”. Por el momento, el evento sería el sábado 10 de octubre en el Parque Dueño del sol de Junín.

La presentación del sacerdote portugués en Mendoza sería en el mismo mes que se celebra la Fiesta Diocesana que reúne a todos los jóvenes de la diócesis. De concretarse, se espera que lleguen fieles de otras provincias y de Chile.

cura dj en mendoza (2) El famoso sacerdote aterriza en la provincia. IG @padre.guilherme

El cura DJ en Buenos Aires

Guilherme Peixoto se presentó en la Plaza de Mayo en un multitudinario homenaje al Papa Francisco. El evento combinó música electrónica y espiritualidad. Desde temprano, la zona se vio colmada de personas y con un importante despliegue logístico que incluyó cortes de tránsito en el microcentro porteño.

El show, de carácter gratuito, forma parte de un tributo al pontífice argentino a un año de su fallecimiento y reunió a miles de asistentes frente a la Casa Rosada. La propuesta del llamado “cura DJ” mezcla bases electrónicas con fragmentos de discursos religiosos, en un formato que ya recorrió distintos escenarios internacionales.

cura dj en mendoza

Quién es Guilherme Peixoto

Guilherme Peixoto es un sacerdote católico y DJ que fusiona la música electrónica dance con la religiosa en sus presentaciones en vivo. Sus presentaciones en la Jornada Mundial de la Juventud de 2023 y otra con el Papa León XIV en 2025 se hicieron virales en redes sociales.

Nació en Guimarães (Portugal) en 1974 y fue ordenado sacerdote en 1999. Desarrolló su ministerio tanto como capellán castrense del ejército portugués -con destinos en Kosovo y Afganistán- como párroco en las localidades de Laundos y Amorim, pertenecientes a la archidiócesis de Braga, al norte de Portugal.

Comenzó su faceta de DJ en 2010, durante una misión en Afganistán, donde organizaba eventos sociales para soldados. Al regresar a Portugal, tomó clases de DJ y empezó a organizar sesiones en clubes para recaudar fondos para su parroquia en Laundos.