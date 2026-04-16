El cura DJ que conquista al mundo homenajeará al papa Francisco con un show gratuito en Plaza de Mayo

El reconocido sacerdote y DJ portugués, el Padre Guilherme , ofrecerá este sábado 18 de abril un espectáculo gratuito en Plaza de Mayo . El evento, organizado por la organización sin fines de lucro Miserando , rendirá homenaje al papa Francisco a un año de su fallecimiento, combinando música electrónica con mensajes espirituales inspirados en su legado.

“Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino que siempre nos mostró la misericordia de Dios”, adelantó el sacerdote en su cuenta de Instagram .

El evento es organizado por Miserando, una organización sin fines de lucro dedicada a asistir a personas en situación de vulnerabilidad. Su vicepresidente, Oscar Soria, explicó: “Este será un homenaje especial al papa Francisco y una propuesta musical distinta en la carrera del Padre Guilherme”.

Quién es el Padre Guilherme, el cura DJ que conquista al mundo

Detrás del fenómeno musical se encuentra Guilherme Peixoto, un sacerdote portugués que ha logrado combinar su vocación religiosa con la música electrónica. A diferencia de la imagen tradicional de los DJ en las raves, el Padre Guilherme se presenta con camisa negra y alzacuello, símbolo distintivo del clero católico, ofreciendo una experiencia que fusiona lo espiritual con lo contemporáneo.

Su propuesta artística mezcla sonidos tecno con música sacra y frases de personalidades católicas, generando una “experiencia religiosa” que ha captado la atención de fanáticos en todo el mundo, independientemente de sus creencias.

Papá DJ homenaje Francisco Instagram (@padre.guilherme)

Guilherme inició su camino religioso como capellán castrense, con misiones en Kosovo y Afganistán. Según explicó Oscar Soria, comenzó a producir música electrónica como una forma diferente de acercarse a las personas con un mensaje espiritual. Tras su regreso a Portugal, se formó musicalmente y empezó a organizar eventos tanto para recaudar fondos para su iglesia como para continuar su tarea evangelizadora.

Con el tiempo, sus presentaciones se volvieron virales a nivel internacional. Aunque su estilo ha recibido críticas de algunos sectores del ámbito católico, su propuesta representa una forma innovadora de transmitir la fe a través del lenguaje musical contemporáneo.