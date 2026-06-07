Pronóstico: gran parte del país bajo alerta por fuertes lluvias con ráfagas superiores a los 50 km/h

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo con alertas en varias provincias por tormentas fuertes, mientras que Mendoza estará bajo advertencia por lluvias persistentes. La principal advertencia corresponde a tormentas que afectarán a una amplia porción del centro y norte del país. El SMN indicó que la provincia será afectada por precipitaciones persistentes.

Este domingo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra un escenario marcado por alertas meteorológicas en distintas regiones de Argentina. La principal advertencia corresponde a tormentas que afectarán a una amplia porción del centro y norte del país, mientras que Mendoza será la única provincia bajo alerta por lluvias.

La alerta por tormentas alcanza a San Luis, Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Formosa. Según el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas .

Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual en algunos sectores donde los fenómenos se desarrollen con mayor intensidad.

Pronóstico de lluvias persistentes para Mendoza

Por otra parte, el pronóstico incluye una alerta por lluvias para Mendoza. El SMN indicó que la provincia será afectada por precipitaciones persistentes, con acumulados estimados entre 30 y 40 milímetros. Estos valores también podrían ser superados de manera puntual.

De esta manera, el domingo tendrá condiciones inestables en buena parte del país, con tormentas concentradas en el centro y norte argentino y lluvias sostenidas sobre territorio mendocino.