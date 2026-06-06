Mendoza busca crear una Zona Económica Digital: de qué se trata el proyecto

El Gobierno de Mendoza firmó un Memorándum de Entendimiento con una empresa tecnológica con el objetivo de avanzar en el desarrollo de lo que se denomina Zona Económica Digital (ZED) , la cual tendría lugar dentro de la Zona Franca provincial.

Según detallaron desde el Ejecutivo provincial, la iniciativa busca impulsar la economía del conocimiento, simplificar procesos administrativos y generar condiciones más competitivas para la radicación de empresas vinculadas a la innovación y la tecnología.

La empresa con la que Mendoza firmó el Memorándum de Entendimiento es Andén . En ese marco, el acuerdo fue concretado a través del Ministerio de Producción y de la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología. Cabe resaltar que entre los cofundadores de Andén se encuentran Simón Puebla y Milagros Santamaría, ambos oriundos de Mendoza, quienes acompañarán el desarrollo de la iniciativa.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , destacó que "en Mendoza seguimos dando pasos concretos para impulsar una nueva etapa productiva basada en el conocimiento". Según el ministro, este tipo de iniciativas "nos permite modernizar nuestros sistemas, incorporar tecnología y generar condiciones más competitivas para atraer inversiones y potenciar sectores de alto valor agregado".

En la misma línea se mostró el presidente de la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología, Federico Morábito, quien remarcó que "la creación de Zonas Económicas Digitales nos permitirá simplificar procesos, mejorar la trazabilidad y generar un entorno más ágil, eficiente y transparente para las empresas tecnológicas que elijan Mendoza".

Un factor a destacar es que el acuerdo también contempla la participación de ciudadanos mendocinos en proyectos tecnológicos de alcance nacional. "Mendoza tiene el talento, el potencial y las herramientas para consolidarse como un polo de la Economía del Conocimiento en Argentina y la región. Apostamos a la tecnología como motor de desarrollo y generación de oportunidades", concluyó Vargas Arizu.

Qué es la Zona Económica Digital que busca crear Mendoza

Según informaron desde el Gobierno provincial, el proyecto contempla la creación de una Zona Económica Digital que permita integrar procesos, agilizar la operatoria empresarial y facilitar el acceso a los beneficios previstos en la Ley de Economía del Conocimiento. De este modo, el Ejecutivo busca modernizar los regímenes existentes y adaptarlos a las nuevas industrias tecnológicas.

En una primera etapa, la futura ZED prevé la implementación de una plataforma destinada a centralizar procesos vinculados con la gestión societaria, el cumplimiento normativo y el seguimiento de operaciones. Según explicaron, esto permitirá optimizar tiempos y mejorar la eficiencia tanto para organismos públicos como para empresas privadas.

Cabe destacar que la provincia ya cuenta con herramientas digitales como la plataforma Mendoza por Mí (MxM), que permite gestionar trámites de manera online, y los sistemas implementados por la Dirección de Personas Jurídicas para la constitución digital de sociedades.

Adén y su vínculo con las Zonas Económicas Digitales y las Zonas Francas

Adén es una empresa argentina de infraestructura tecnológica para ZEDs, cuyo objetivo es -a partir del marco regulatorio- generar ecosistemas destinados a startups argentinas.

En ese sentido, cabe resaltar que una ZED es un régimen destinado a potenciar lo que se conoce como Economía del Conocimiento. Su enfoque está orientado a los servicios, el software, la inteligencia artificial y al desarrollo tecnológico. La premisa de este tipo de sistemas es atraer firmas globales para que se nutran del talento local. Para ello se apela a incentivos fiscales, aduaneros y regulaciones específicas.

Por su parte, una Zona Franca es un área geográfica delimitada dentro de un territorio y que funciona bajo un régimen tributario especial. Dentro de esta zona, las mercaderías extranjeras no pagan aranceles de importación, como así tampoco otros impuestos, siempre y cuando permanezcan dentro de ella.