En qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este domingo
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Mendoza durante el fin de semana.
Edemsa confirmó cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 7 de junio. Según indicaron desde la empresa, esto es debido a las tareas de mantenimiento que se realizan de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en algunas zonas de Guaymallén y Tunuyán.
Cortes de luz programados para el domingo 7/6
Guaymallén
- En calle Pedro del Castillo, entre Sarmiento y Victoria. Entre calles Belgrano, Avellaneda, Bandera de Los Andes, Bolivia y zonas aledañas; Villa Nueva. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calle Buenos Vecinos con Mariani y adyacencias; Colonia Segovia. De 8.30 a 12.30 h.
Tunuyán
- En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y Ruta Provincial N°94; Los Chacayes. De 9.30 a 13.30 h.