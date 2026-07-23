Nevada histórica: cuánto sale disfrutar de un día en la nieve en Mendoza

En esta nota te contamos cuánto podés llegar a gastar como mínimo en Los Puquios y así disfrutar un día en la nieve sin comprometer tu presupuesto y seguridad.

Todo sobre una escapada a Los Puquios: precios de pases, trineos e indumentaria para gastar lo justo en tu fin de semana.

Visitar Los Puquios en modo gasolero exige planificar gastos indispensables si se desea disfrutar de la nieve sin gastar de más. Este parque sobre la Ruta 7 resulta ideal para familias o grupos de amigos que cuenten con un auto o decidan viajar en manos de una agencia especializada en escapadas por el día en Mendoza.

Estrategia para ahorrar en comida y logística Para trasladarse, el pasaje ida y vuelta con una empresa de turismo cuesta $79.000 por persona además suelen agregar a este precio equipo de esquí o ropa especial para la nieve, mientras en auto requiere $38.000 de gasta en nafta súper. Además, el pase diario básico ronda entre $50.000 en temporada baja y $70.000 en alta.

Las pistas recreativas del parque de nieve atraen a principiantes y familias cada temporada. Los Puquios Cuando el objetivo es no quemar el presupuesto, la comida es la primera variable a optimizar. Preparar sándwiches para 4 personas en casa con pan de tu panadería más cercana junto con fiambre y verdura básica como tomate y lechuga tiene un valor de $35.000, lo que permite almorzar rápido y fácil. Además, llevar un par de termos con agua caliente, mate y café requiere menos de $10.000 en recargas en estaciones de servicio, evitando así los altos costos de la gastronomía comercial de montaña. Infaltable llevar unas tortitas o facturas para desayunar y merendar, algo que se resuelve con no más de $15.000.

Alquilar un trineo básico es la alternativa ideal para ahorrar dinero en alta montaña y disfrutar de la nieve. Rodrigo D'Angelo / MDZ Precios de indumentaria y equipos en la nieve Para quienes no practican esquí, no es necesario abonar clases ($40.000 grupales o $95.000 individuales). Se puede disfrutar de la nieve alquilando un trineo por $10.000. Respecto del abrigo, el rental del parque ofrece guantes, antiparras, botas, enteritos, pantalones impermeables o camperas por un valor unitario de $15.000 por prenda. Asimismo, el guarda objetos o locker tiene un precio de $10.000 y los cascos $10.000, teniendo en cuenta que el estacionamiento ya está incluido en el pase.

Para mantener la salida dentro de los márgenes de una excursión económica, lo aconsejable es regresar el mismo día una vez que el complejo cierra sus puertas a las 17:30, tené en cuenta la hora de llegada ya que abren a las 10:30. Hospedarse en las inmediaciones resulta costoso: un alojamiento modesto para dos personas cerca de Las Cuevas llega a cotizar $202.586 la noche según Booking. Si vas con una empresa de viajes te asegurás volver a Mendoza cerca de las 22:00 según el tráfico.