Temporal en alta montaña: el increíble video de un restaurante de Las Cuevas tapado de nieve

El temporal registrado en alta montaña afecta distintos sectores de la cordillera mendocina, entre las que se encuentra Las Cuevas.

El intenso temporal de nieve en alta montaña no deja de sorprender. Las incesantes precipitaciones provocaron que en distintos sectores de la cordillera mendocina la acumulación de nieve llegue a superar incluso los tres metros. Las distintas postales no dejan de sorprender.

En ese contexto, debieron montarse distintos operativos de rescate para asistir a habitantes, turistas y trabajadores de la zona cordillerana. Según el último reporte, la cantidad de personas asistidas ascendía a 93. El temporal también obligó a la DGE a suspender las clases durante los últimos días en distintas localidades.

Una de las zonas más afectas es Las Cuevas. Allí, efectivos de Bomberos Voluntarios de montaña de Uspallata aseguran que "hace diez años no teníamos esta acumulación" de nieve.

En un video proporcionado por dicho cuerpo de Bomberos Voluntarios se puede observar desde una vista aérea cómo la nieve acumulada llega incluso a tapar por completo el inmueble donde desarrolla sus actividades el reconocido restaurante "Lo de Coco". La escena es elocuente, y es una de las tantas postales que se han repetido en distintos sectores de la alta montaña mendocina.

Debido a la gran cantidad de nieve acumulada, la gente de Las Cuevas clama por mejoras en la transitabilidad de la ruta 7.