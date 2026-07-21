¿Sube la temperatura?: así estará el tiempo en Mendoza este miércoles

El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipa una jornada con mejores condiciones que las registradas el martes.

El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa que este miércoles en Mendoza estará nublado, aunque con leve ascenso de temperatura, con vientos en dirección variable. Se prevé una máxima de 11°C y una mínima de 2°C en gran parte de la provincia, mientras que en el sur provincial y el Valle de Uco podría situarse en torno a -1°C y -2°C.

Durante el día, el cielo se presentará entre nublado y seminublado en las primeras horas, condiciones que se mantendrán durante el resto de la jornada. Cabe resaltar que no se esperan precipitaciones en el llano.

En cuanto al viento, se espera una brisa leve del sector norte entre las 14 y las 21, que afectará principalmente las zonas Este y Sur.