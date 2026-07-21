Atención: estos son los 8 departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de Mendoza en las que el servicio eléctrico se verá afectado durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 22 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este miércoles 22/7
Ciudad
- Entre calles Alfonsin, Mario Benedetti y 20 de Junio y zonas aledañas. De 8.30 a 11.30 h.
Guaymallén
- En calle Severo del Castillo, entre Salcedo e Infanta Isabel. En calle Durand, hacia el oeste de Severo del Castillo. Entre calles Salcedo, San Pedro, Durand y Severo del Castillo.
- Entre calles 25 de Mayo, San Martín, callejón Privado y Severo del Castillo. Afecta a calle Antonio Isgro y áreas adyacentes; Los Corralitos. De 8.45 a 12.45 h. En calle 25 de Mayo, entre Cavagnaro y Severo del Castillo. Afecta callejón Bilbao y Carrasco. En el barrio El Salvador y áreas adyacentes; La Primavera. De 8.45 a 12.45 h.
Luján de Cuyo
- En calle Terrada entre Juan José Paso y Malabia. En el loteo El Marquesado y barrio Parque Universitario y zonas aledañas; Carrodilla. De 10.00 a 13.45 h.
Maipú
- Entre calles Perito Moreno, Pedro Molina, Santa Fe, Espejo Este y Castro Barros y áreas adyacentes; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Franklin Villanueva entre Maza y La Falda y zonas aledañas; Lunlunta. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Videla Aranda, hacia el oeste de Sarmiento y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En Ruta Provincial N°89, entre calles Los Cuarteles y Costa Canal; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.
- En la intersección de calle Valderrama y Don Alfredo. En Bodega Esmeralda y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles Independencia, La Costa, La Vencedora y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles El Álamo, Corredor Productivo, calle N°6 y Ruta Provincial N°94; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h. En calle Dante, hacia el oeste del Corredor Productivo; Los Árboles. De 10.00 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle El Molino, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40; Pareditas. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En calle Colonia Castillo, hacia el oeste de Martínez; La Llave. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Los Blancos, entre Tiburcio Benegas y Los Inquilinos; Cuadro Benegas. De 16.30 a 18.00 h.
- En Ruta Nacional N°144, entre Los Inquilinos y Posadas Rebaños. Afecta al complejo Pueblo Benegas; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de Juan Isidro Morán y Juan Agustín Maza y zonas aledañas; Los Dos Álamos. De 9.30 a 12.30 h.
Malargüe
- Entre Puesto Rojas, calle Ejército de Los Andes y Ruta Provincial N°188, camino a Los Morados. De 10.30 a 14.30 h.