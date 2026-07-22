Pronóstico en Mendoza: después de varios días, este miércoles llega una buena noticia

El pronóstico anticipa una leve mejora del tiempo en Mendoza, con ascenso de la temperatura y sin alertas meteorológicas.

Después de varios días con lluvias y alertas meteorológicas, este miércoles comenzará a cambiar el panorama en Mendoza. El pronóstico indica una leve mejora de las condiciones y, por primera vez en varios días, la provincia no estará bajo ninguna alerta del Servicio Meteorológico Nacional.

La jornada se presentará parcialmente nublada, con vientos leves del noreste y un leve ascenso de la temperatura. La mínima será de 1°, mientras que la máxima alcanzará los 11°, por lo que el ambiente seguirá frío, aunque con condiciones más estables que las registradas durante el comienzo de la semana.

Con la mejora del tiempo en alta montaña se espera una pronta apertura del paso en Mendoza. Maru Mena - MDZ En la cordillera continuarán las nevadas, pero serán de intensidad ligera y ya sin las condiciones extremas que motivaron las alertas de los últimos días. Esto marca una mejora gradual luego del intenso temporal que afectó distintos sectores de la montaña mendocina.

El tiempo seguirá mejorando durante el jueves. El pronóstico anticipa una jornada algo nublada, con vientos moderados del noreste, neblinas durante la mañana y un nuevo ascenso de la temperatura. La máxima llegará a 15° y la mínima será de 3°.