Quién es el "Papa DJ" que homenajeará al Papa Francisco con un show gratuito

El dj y sacerdote portugués Padre Guilherme dará un recital gratuito de música electrónica el 18 de abril en Buenos Aires, en honor al Papa Francisco.

El sacerdote portugués Padre Guilherme ofrecerá un show gratuito de música electrónica el 18 de abril en Plaza de Mayo. El evento será un homenaje al Papa Francisco, a días de cumplirse un año de su fallecimiento, y reunirá a fieles y público general en una propuesta que busca unir la espiritualidad y la música electrónica.

La presentación será gratuita y abierta a todo el público. La iniciativa busca rendir homenaje al Papa Francisco en la antesala del primer aniversario de su fallecimiento. La convocatoria fue difundida a través de redes sociales con un mensaje directo del propio sacerdote: invitó a vivir una noche especial de encuentro, música y gratitud por la vida y el legado del pontífice argentino. La organización también cuenta con el impulso de la Asociación Miserando.

Papá DJ visita argentina Instagram (@padre.guilherme) Quién es el Padre Guilherme, el “Papa DJ” Guilherme Peixoto fue ordenado sacerdote en 1999 y también se desempeña como capellán militar. Su incursión en la música comenzó en 2006, cuando decidió utilizar su faceta como DJ para recaudar fondos destinados a su parroquia.

Papá DJ homenaje Francisco Instagram (@padre.guilherme) Con el tiempo, esa iniciativa solidaria evolucionó en un proyecto artístico propio. Su estilo se caracteriza por la fusión de música electrónica —especialmente techno— con elementos religiosos. La popularidad del Padre Guilherme creció exponencialmente en 2023 durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa.