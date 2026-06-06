La despedida del Indio Solari: el último adiós será en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico

Tras el rechazo del Gobierno para realizarlo en el Congreso de la Nación, el velatorio del Indio Solari ya tiene sede definida.

La masiva despedida que se espera para el Indio Solari tras su muerte a los 77 años, el velatorio fue una de las principales cuestiones a definir. Tras idas y vueltas por la organización y el "no" del Gobierno, se definió que este se realice este domingo, desde las 11, en el Polideportivo Gatica, en Villa Domínico (Avellaneda).

Fuentes oficiales confirmaron que se desplegará un operativo de seguridad de 1.500 personas y que ya hay 700 en el lugar, un predio de 10 hectáreas enclavado en Parque Domínico y que contendrá a una masiva cantidad de fanáticos que se acercarán a darle el último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Seguido por una enorme cantidad de fanáticos, la muerte del Indio Solari golpeó a muchísimos argentinos que recuerdan su extensa carrera como uno de los músicos más influyentes de la escena del rock nacional. Tal es así que pocos minutos después de su muerte ya había muchos seguidores del músico que se acercaron a su casa de Parque Leloir, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

La última misa ricotera Luego de conocerse la noticia de su muerte, miles de fanáticos se organizaron para celebrar la "última misa ricotera". El lugar elegido fue en la Plaza de Mayo, donde no cabía un alfiler. Allí recordaron la enorme carrera del músico entre sus seguidores, aunque todavía sin saber donde se realizaría el velatorio.

Mientras tanto, el Gobierno nacional optó por rechazar la posibilidad de que el mismo se organice en el Palacio del Congreso de la Nación y tanto la familia como otros actores políticos y sociales buscaron encontrar una rápida solución. Finalmente, tras varias negociaciones y teniendo en cuenta el gran operativo que conlleva la organización del mismo, se volcaron por el Polideportivo Gatica.