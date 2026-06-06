Anses paga aumento, aguinaldo y bono en junio: quiénes cobrarán casi $500.000

Para muchos beneficiarios, junio suele ser uno de los meses más esperados del año. No es casualidad. A los haberes habituales se suma el medio aguinaldo y, en algunos casos, también continúan vigentes refuerzos extraordinarios que ayudan a aliviar el impacto de los gastos cotidianos. Este año, quienes perciben pensiones no contributivas volverán a ver reflejada esa combinación en sus cuentas bancarias.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó que las Pensiones No Contributivas (PNC) se liquidarán con el aumento por movilidad correspondiente a junio, el pago del Sueldo Anual Complementario y el bono extraordinario de $70.000. La medida alcanza a cerca de 1,5 millones de personas en todo el país, entre beneficiarios por invalidez, vejez, madres de siete hijos y titulares de pensiones contempladas por regímenes especiales.

La actualización de junio será del 2,58%, porcentaje que surge de la fórmula de movilidad basada en la inflación informada por el INDEC. Con ese ajuste ya incorporado, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez recibirán un ingreso total de $493.483,89. Ese monto contempla el haber mensual actualizado, el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

En paralelo, quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) percibirán un total de $553.981,59 durante junio. La composición del ingreso incluye el haber actualizado, el refuerzo extraordinario y el aguinaldo. Según ANSES, todos estos conceptos se acreditarán de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Los pagos comenzarán durante la segunda semana del mes y se realizarán según la terminación del DNI . El cronograma confirmado establece que los documentos finalizados en 0 y 1 cobrarán el 8 de junio; los terminados en 2 y 3, el 9; los terminados en 4 y 5, el 10; los finalizados en 6 y 7, el 11; y los documentos terminados en 8 y 9 recibirán los fondos el 12 de junio.

Anses La Anses definió para abril los nuevos montos de la Prestación por Desempleo según la actualización del salario mínimo. Brenda Rocha/ Blossom / Shutterstock

La organización por número de documento busca evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los fondos. Como ocurre habitualmente, los haberes permanecerán depositados en las cuentas bancarias, por lo que no será obligatorio asistir el mismo día asignado para realizar el cobro.

El adicional que aumenta los ingresos en la Patagonia

Existe un grupo de beneficiarios que recibirá montos superiores a los informados a nivel nacional. Se trata de quienes residen en las provincias alcanzadas por el adicional por Zona Austral. En esos casos, Anses aplica un suplemento equivalente al 40% sobre el haber básico, lo que también impacta sobre el cálculo del aguinaldo.

Por esa razón, los beneficiarios de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y otras zonas comprendidas dentro del régimen diferencial percibirán ingresos más altos que los del resto del país. El organismo previsional recordó además que el detalle completo de cada liquidación puede consultarse desde la plataforma Mi Anses utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Con aumento, bono y aguinaldo reunidos en un mismo pago, junio se convierte en uno de los meses con mayores ingresos para los titulares de pensiones no contributivas. Para miles de hogares, ese refuerzo llega en un momento clave del año, marcado por el inicio del invierno y el aumento de los gastos vinculados a servicios, medicamentos y alimentación.