Se solucionaron los inconvenientes técnicos y el servicio de Metrotranvía se encuentra reestablecido
La Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) informó que este jueves por la mañana el servicio se veía afectado por problemas técnicos, pero que el inconveniente ya está solucionado.
La Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) comunicó que este jueves por la mañana el recorrido del Metrotranvía se veía afectado por problemas técnicos. Horas después, el ST informó que el mismo fue solucionado y el servicio del Metrotranvía ya está al 100% de su capacidad.