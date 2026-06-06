Atención: un corte de agua imprevisto afecta a un departamento del Gran Mendoza

Según informaron desde Aysam, un corte de agua potable debido a una falla de bombeo afecta a una zona del departamento de Las Heras.

Este sábado, un corte de agua imprevisto impacta en una zona extensa del departamento de Las Heras, según informó Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam). Es por ello que el servicio podría verse afectado en tanto duren los trabajos de normalización.

Según explicaron, una falla en el sistema de bombeo ocasionó la interrupción del normal abastecimiento de agua potable, perjudicando a cientos de vecinos. Personal de Aysam ya se encuentra trabajando en el lugar con el objetivo de normalizar el servicio lo antes posible.

corte de agua surtidor de agua canilla 2 Un corte de agua afecta una zona de Las Heras Shutterstock

Cuáles son las zonas afectadas por el corte de agua Desde Aysam precisaron que la zona afectada abarca desde la calle Olascoaga hasta la calle Lisandro Moyano y desde Cornelio Moyano hasta Azcuénaga.