Masivo apagón en La Plata por un voraz incendio en una central eléctrica de Tolosa

Una explosión en un transformador desencadenó un siniestro durante la madrugada, dejando a vastas zonas de la capital bonaerense y sus alrededores sin suministro eléctrico.

El fuego provocó fallas severas en la red de distribución e interrumpió el servicio eléctrico en múltiples barrios de la capital provincia.

Un importante apagón afecta a gran parte de la ciudad de La Plata y sus alrededores desde las primeras horas de este lunes, a raíz de un incendio de proporciones registrado en una central eléctrica ubicada en la localidad de Tolosa.

El fuego provocó fallas severas en la red de distribución e interrumpió el servicio eléctrico en múltiples barrios de la capital provincia.

Un incendio de madrugada y la explosión de un transformador El siniestro comenzó alrededor de las 3:00 de la mañana en la zona de la calle 9, entre 527 y 528. Según los primeros reportes, el fuego se habría originado por la explosión de un transformador operado por la empresa distribuidora Edelap.

En el lugar trabajaron intensamente al menos cuatro dotaciones de bomberos, quienes montaron un operativo de emergencia para sofocar las llamas y evitar que las instalaciones linderas sufrieran mayores daños.

Zonas afectadas y operativo de emergencia Como consecuencia directa de la falla estructural, diversas localidades del partido platense quedaron a oscuras en medio de la madrugada. Entre los sectores más golpeados por el corte de luz se encuentran: