Mendoza bajo alerta naranja este lunes: dónde puede nevar y qué pasará en el Gran Mendoza
El frío se intensificará en Mendoza, con apenas 8° de máxima, lluvias y posibilidad de aguanieve en el área metropolitana.
Este lunes, la temperatura en Mendoza registrará un notable descenso, con cielo mayormente nublado y frío durante toda la jornada. La mínima se situará en 2°, mientras que la máxima apenas alcanzará los 8°.
En el Gran Mendoza se anticipan lluvias y, a partir del mediodía, aumentarán las posibilidades de que las precipitaciones se mezclen con nieve, formando aguanieve. Las bajas temperaturas persistirán.
Nevadas intensas en el sur provincial
El panorama más complicado se concentrará en el Valle de Uco y los departamentos del sur de Mendoza, donde el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por nevadas.
Según el organismo, se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 10 y 25 centímetros durante todo el período de alerta. Estos valores podrían ser superados de manera localizada.
El Servicio Meteorológico Nacional agregó que por momentos las precipitaciones pueden presentarse como lluvia y nieve mezcladas. En las zonas de menor altura, en cambio, se espera que precipite principalmente en forma de lluvia.