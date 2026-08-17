Mendoza bajo alerta naranja este lunes: dónde puede nevar y qué pasará en el Gran Mendoza

El frío se intensificará en Mendoza, con apenas 8° de máxima, lluvias y posibilidad de aguanieve en el área metropolitana.

El Gran Mendoza espera lluvias y posibilidad de aguanieve desde el mediodía, con apenas 8° de máxima.

Este lunes, la temperatura en Mendoza registrará un notable descenso, con cielo mayormente nublado y frío durante toda la jornada. La mínima se situará en 2°, mientras que la máxima apenas alcanzará los 8°.

En el Gran Mendoza se anticipan lluvias y, a partir del mediodía, aumentarán las posibilidades de que las precipitaciones se mezclen con nieve, formando aguanieve. Las bajas temperaturas persistirán.

Nevadas intensas en el sur provincial El panorama más complicado se concentrará en el Valle de Uco y los departamentos del sur de Mendoza, donde el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por nevadas.

La alerta naranja por nevadas alcanza el Valle de Uco y departamentos del sur de Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ Según el organismo, se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 10 y 25 centímetros durante todo el período de alerta. Estos valores podrían ser superados de manera localizada.