Nostalgia pura: así se veía el centro de la Ciudad de Mendoza una noche de febrero de 1998

Neones, farolas esféricas y una clásica disquería en un archivo audiovisual que rescata la fisonomía de la Ciudad de Mendoza en una noche de verano del 98'.

Un viaje nocturno, en una noche de verano de 1998, a bordo de un compacto Renault Twingo por las calles de la Ciudad de Mendoza se convirtió en un túnel del tiempo para muchos mendocinos. Un fotógrafo captó estas imágenes con una cámara de la época y explotaron las redes sociales.

Con las ventanillas bajas, la radio sintonizada en el dial de la FM 102 y la voz de Thalía sonando de fondo, entre otros artistas, el registro inédito captura la verdadera mística de una salida céntrica a fines del siglo pasado.

El material fue grabado y compartido por el fotógrafo Sergio Larrañaga, quien capturó aquellas imágenes mientras su amiga Mercedes conducía por el corazón de la ciudad. Lo que en su momento fue un simple paseo de febrero para documentar las vacaciones, hoy emerge en Instagram como un invalorable registro histórico y estético del centro de Mendoza que muchos internautas valoran por su fuerte carga de nostalgia.

Luces, neones y la estética de las calles céntricas Así lucían las calles mendocinas una noche de verano de 1998. Video: Instagram @sergionyc A través del parabrisas se observa una iluminación urbana previa a la irrupción de las luminarias LED, donde las farolas esféricas de la Peatonal Sarmiento proyectaban una luz fría sobre las baldosas. En la esquina del Kilómetro Cero, la clásica fuente con chorros de agua de gran volumen captaba todas las miradas. También pueden verse los carteles de neón de célebres comercios que aún existen como La Cabaña chocolates o la fachada de la heladería Soppelsa de Avenida Las Heras.

A lo largo del trayecto por la Avenida San Martín también resaltan las icónicas cabinas telefónicas públicas de Telefónica de Argentina, los frentes con la tipografía original de comercios tradicionales y el emblemático local de Musimundo. En aquella época, esta disquería funcionaba como un punto de encuentro juvenil ineludible, donde los clientes se usaban auriculares para escuchar los lanzamientos en CD antes de comprarlos.