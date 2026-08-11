La traba burocrática que ha frenado por completo el "Puerto Madero de Ciudad"

El proyecto que busca transformar uno de los principales vacíos urbanos de la Ciudad de Mendoza continúa en una eterna postergación. A meses de las expectativas que había generado la posibilidad de avanzar con la primera subasta de los terrenos, el Distrito Sustentable Estación Mendoza permanece prácticamente en el mismo punto .

Pese a la buena voluntad de las autoridades departamentales y provinciales y el interés de los inversores, los inmuebles continúan sin ser subastados y la iniciativa sigue dependiendo de una definición administrativa de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) .

La situación representa un nuevo capítulo en una historia que lleva varios años de idas y vueltas. El proyecto, impulsado originalmente durante la gestión de Rodolfo Suarez y continuado por Ulpiano Suarez, pretende reconvertir unas 24 hectáreas de terrenos ferroviarios ubicados en la Sexta Sección y generar allí un nuevo polo urbano, residencial, comercial y de servicios, que muchos ya habían bautizado como el “Puerto Madero de Ciudad”.

La expectativa oficial era que la primera subasta pudiera concretarse durante 2025. Sin embargo, los plazos se fueron extendiendo y, actualmente, los terrenos todavía aparecen bajo la categoría de “Venta Futura” dentro del esquema de subastas de inmuebles de la AABE.

Un detalle no menor es que el proyecto no enfrenta hoy una discusión sobre su conveniencia urbana o sobre la voluntad de Mendoza de llevarlo adelante. El principal obstáculo está en destrabar este procedimiento que permita poner los terrenos a disposición del mercado.

Unos 40 vagones abandonados están en el predio de Estación Mendoza. Foto: CLAUDIO GUTIERREZ

Una traba burocrática

Como pudo averiguar MDZ Online, tanto desde la Municipalidad de Mendoza como desde la Provincia existe voluntad de avanzar con Estación Mendoza, pero los avances que se habían conseguido con anterioridad se enfriaron luego de la salida de Nicolás Pakgojz, quien estaba al frente de la AABE.

El cambio de autoridades en el organismo nacional terminó afectando el ritmo de las gestiones. Desde la comuna capitalina aseguraron que durante este período han insistido por la vía administrativa para solicitar que la AABE acelere los procesos necesarios para concretar la subasta de los terrenos, aunque hasta el momento no hubo novedades concretas.

Además de los canales administrativos, desde el municipio han mantenido contacto con funcionarios de segunda línea dentro del Gabinete de Ministros, ámbito del que depende la AABE. Actualmente, el organismo está bajo la conducción de Tania Yedro, mientras que el Gabinete de Ministros es encabezado por Diego Santilli.

Un proyecto que busca cambiar la Sexta

El Distrito Sustentable Estación Mendoza representa una de las apuestas urbanísticas de mayor escala para la Ciudad de Mendoza. El predio ocupa unas 24 hectáreas delimitadas por las calles Las Heras, Suipacha, Tiburcio Benegas y Perú, en una zona estratégica de la Sexta Sección.

Actualmente, los terrenos ferroviarios constituyen uno de los grandes vacíos urbanos de la ciudad. Además de interrumpir la trama vial, generan una barrera física en un sector que durante los últimos años ha experimentado un fuerte proceso de desarrollo residencial y comercial.

La propuesta busca precisamente integrar ese espacio a la ciudad y generar un nuevo distrito con usos mixtos. El proyecto contempla aproximadamente tres hectáreas de espacios verdes y establece que la mitad de las construcciones que se desarrollen deberán estar destinadas a viviendas. El resto estará orientado principalmente a oficinas para el segmento ABC1.

A esto se suman locales comerciales, centros culturales, ferias, espacios vinculados al diseño, el arte y la música y estacionamientos. La dimensión del proyecto explica por qué el municipio considera que Estación Mendoza podría convertirse en una pieza estratégica para el crecimiento de la capital provincial. La comparación con Puerto Madero apunta justamente a la posibilidad de reconvertir terrenos estatales subutilizados en un nuevo polo de actividad económica y urbana.

El terreno de Estación Mendoza desde el aire. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

La subasta que no ha sido

El esquema acordado entre Nación y la Municipalidad contempla que el desarrollo avance mediante la venta de los terrenos actualmente en manos del Estado nacional. La primera etapa de la subasta comprende unas seis hectáreas ubicadas entre las calles Suipacha y Las Heras, sobre Perú. Se trata de una parte del enorme predio ferroviario que concentra el mayor potencial para iniciar la transformación.

Asimismo, en una segunda etapa, el proyecto contempla la subasta de los terrenos donde están los talleres y galpones, los cuales cuentan con una constructibilidad aproximada de 271.000 metros cuadrados.

El problema es que ninguna de esas etapas puede comenzar a materializarse sin que previamente se concrete el proceso de subasta. Y ese es, justamente, el paso que continúa pendiente.

Lo paradójico es que, mientras el discurso oficial del gobierno nacional apunta a atraer inversiones privadas, el proyecto mendocino se ha paralizado. En 2024, cuando desde la AABE todavía existía un gran impulso por avanzar, el interés de los desarrolladores e inversores en la zona fue evidente. En marzo de aquel año, cuando el por entonces titular del organismo visitó la provincia para explicar el proyecto, más de una decena de empresarios participaron del encuentro.

Del mismo, participaron representantes de la Cámara de la Construcción, Grupo Cioffi, Criba, Ceosa, OHA Construcciones, Grupo Broda, Laugero Construcciones, Constructora Monteverdi, Ecipsa, Bravin Hnos, Kristich Desarrollos y Pisper SA. Incluso, luego de la reunión algunos expresaron públicamente su entusiasmo y valoraron el proyecto y su articulación público-privada.

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Una historia muy pausada

Estación Mendoza no es una iniciativa nueva. En 2018, durante la gestión de Rodolfo Suarez, la Municipalidad y la AABE habían firmado un acuerdo para avanzar con la urbanización y la posterior subasta de los terrenos. El cambio de gobierno nacional en 2019 terminó frenando aquel proceso.

Las conversaciones volvieron a tomar impulso en 2024, cuando Ulpiano Suarez retomó las gestiones con Nación. La relación entre el Gobierno de Mendoza y la administración de Javier Milei generó entonces expectativas respecto de una rápida resolución. Incluso, en noviembre de ese año, el intendente capitalino, el gobernador Alfredo Cornejo y Nicolás Pakgojz firmaron un nuevo convenio destinado a darle impulso al proyecto.

La expectativa era que esa vez el proceso pudiera avanzar. De hecho, desde la Ciudad se esperaba inicialmente que la primera subasta se realizara en marzo de 2025. Pero los tiempos volvieron a dilatarse. Más de un año después de aquel plazo originalmente previsto, Estación Mendoza sigue esperando que los terrenos pasen de “Venta Futura” a una subasta efectiva.