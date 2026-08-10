Cada vez más argentinos se suman al trabajo remoto para el exterior

El trabajo remoto para empresas del exterior se fortalece como una alternativa laboral. Un relevamiento realizado por la billetera electrónica Takenos revela que el talento tecnológico concentra la mayor parte de quienes reciben ingresos desde otros países, en un fenómeno que se expandió con fuerza en los últimos años y que ya alcanza a trabajadores de todas las regiones del país.

Según el informe, el crecimiento de esta modalidad de trabajo, asociada a los llamados freelancers , se aceleró en los últimos tres años. Desde 2023, la cantidad de personas que utilizan la plataforma para recibir pagos del exterior se triplicó, mientras que el volumen de divisas procesadas aumentó 82 veces. La expansión también continuó durante el último año: entre 2025 y 2026, la cantidad de trabajadores creció 27% y el monto de los pagos recibidos avanzó 34%.

El estudio, elaborado sobre la base de usuarios de la plataforma entre enero y julio de 2026, muestra que el sector de software y tecnología representa el 34% de los trabajadores que cobran desde el exterior, lo que equivale a uno de cada tres profesionales. En segundo lugar aparecen los servicios profesionales, con el 10%, mientras que salud y educación reúnen el 5%. El resto de la comunidad se distribuye entre actividades como marketing y publicidad, entretenimiento y deportes, comercio y ventas y finanzas.

El relevamiento también muestra una marcada diversidad en los niveles de ingresos. El 10% de los usuarios con mayores remuneraciones concentra el 40% del volumen total de pagos, mientras que el 1% de mayores ingresos representa el 8,5% del total. En tanto que en la medición por edad, la mediana del primer cobro desde el exterior se ubica en los 30 años, aunque el 45% de los trabajadores inició esa actividad antes de alcanzar esa edad. Incluso, el 15% ya recibía ingresos en moneda extranjera antes de cumplir los 25 años.

Aunque la mayor concentración de trabajadores se mantiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el informe señala una creciente participación del interior del país. La provincia de Buenos Aires reúne el 37% de los usuarios relevados, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con el 28%. Córdoba representa el 11%, mientras que Santa Fe y Mendoza se ubican entre las provincias con mayor participación. En conjunto, las provincias del interior concentran aproximadamente un tercio de la comunidad analizada.

"El trabajo para el exterior dejó de ser un fenómeno concentrado en unos pocos rubros o ciudades. Los datos muestran una comunidad diversa, federal y cada vez más integrada a la economía digital global", afirmó Isabel Weiss, Marketing Director de Takenos.

Dólares y criptomonedas

El dólar estadounidense es por lejos la moneda elegida para recibir pagos internacionales. De acuerdo con el relevamiento, el 90% de las operaciones se realizan en esa divisa, mientras que el resto corresponde principalmente a euros y criptomonedas estables, como USDT y USDC.

El estudio también analizó el comportamiento de consumo de quienes utilizan la tarjeta virtual en dólares de la plataforma. Los gastos vinculados a viajes —como pasajes aéreos, hoteles y alojamientos— representan el 23% del total y constituyen el principal destino de los fondos. Luego aparecen las compras retail, gastronomía, software y suscripciones, además de inversiones en publicidad digital.

Dos de cada tres dólares gastados con la tarjeta se utilizan en compras online, mientras que el consumo presencial se concentra mayoritariamente fuera de la Argentina, asociado a viajes internacionales.

El informe identifica diferencias en los hábitos de consumo de los trabajadores independientes. Entre los freelancers, casi el 20% del gasto realizado con tarjeta se destina a publicidad digital, principalmente en plataformas de Meta.