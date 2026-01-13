Cuál es el medio de pago más elegido por los freelancers argentinos que trabajan para el exterior

Uno de los movimientos más silenciosos, pero más profundos dentro de la economía digital es el crecimiento del trabajo freelance orientado al mercado global . Eso se refleja en un dato contundente: más del 45% de los freelancers argentinos generaron ingresos a través de plataformas digitales internacionales durante 2025, según el Observatorio Latinoamericano de Trabajo Freelance .

Se trata de una cifra récord que ratifica una tendencia ya instalada: la exportación de talento es uno de los motores más dinámicos de la economía del conocimiento , aun en un contexto local de inflación, volatilidad cambiaria y caída del empleo formal.

Para entender la magnitud del cambio, hay otro dato clave: el 70% de los trabajadores independientes en Argentina prefiere cobrar en dólares digitales , de acuerdo con el Statista LATAM Freelance Payments Overview 2025.

Las razones están a la vista: preservar valor frente a la inflación, evitar los costos y demoras del sistema bancario tradicional, y operar en un entorno donde el ahorro en moneda dura resulta cada vez más estratégico.

“Los freelancers argentinos ya no piensan solo en cómo cobrar del exterior, sino en cómo proteger esos ingresos y utilizarlos de manera flexible en su día a día”, explicó Rubén Galindo Steckel, CEO de Airtm. “Ese cambio de mentalidad está impulsando la adopción masiva de herramientas financieras digitales”, dijo.

El uso de stablecoins como USDC dejó de ser exclusivo de perfiles cripto. Hoy aparece como una opción extendida entre programadores, diseñadores, creadores de contenido, traductores y consultores remotos.

De acuerdo con datos de Airtm, el crecimiento se explica por: estabilidad frente al peso, mayor velocidad en los cobros, menores comisiones, posibilidad de operar sin intermediarios bancarios y la integración con plataformas de trabajo global.

Plataformas como Deel, Upwork, Paypal, Airbnb, Workana, Talenthouse y otras reportan un incremento en la actividad de profesionales argentinos, que destacan la posibilidad de diversificar clientes y evitar depender del mercado local.

Herramientas fintech: trabajar globalmente y vivir localmente

En este nuevo mapa del trabajo digital, Airtm se posicionó como una de las plataformas más utilizadas por freelancers para recibir pagos globales, administrar ingresos en dólares digitales y convertirlos cuando lo necesitan.

Entre los atributos más valorados por el segmento se destacan la posibilidad de tener cuenta virtual en dólares (US$) con estabilidad frente a la inflación local, una tarjeta virtual en dólares para compras globales, suscripciones o herramientas de trabajo. Además se brinda la posibilidad de generar rendimientos diarios en USDC entre un 7% y 12% anual 1 , lo que crea un ecosistema completo para manejar, ahorrar e invertir ingresos del exterior.

Para los freelancers, esto implica algo más que un simple método de cobro: se trata de un sistema que les permite trabajar globalmente y vivir localmente, con una integración fluida entre el dólar digital y pesos cuando los necesitan.

La combinación de alta demanda global de talento, debilidad del mercado laboral local y herramientas fintech de nueva generación está configurando un nuevo tipo de trabajador argentino: internacional, autónomo y dolarizado.

Perfil del trabajador y proyecciones de crecimiento para 2026

“Para 2026 vemos un crecimiento sin precedentes en actividades como diseño, programación, traducción, marketing y soporte remoto”, señaló el vocero de Airtm.

“Cada vez más profesionales entienden que su trabajo puede tener valor global y que su economía personal puede estar respaldada en US$, incluso viviendo en Argentina”, sumó.

De cara a 2026, el ecosistema freelance seguirá expandiéndose y las plataformas de pagos globales se preparan para ese salto. Según proyecciones internas compartidas por Airtm, la compañía espera triplicar la base de nuevos usuarios argentinos durante el próximo año, impulsados por la continua demanda de talento digital y el crecimiento de trabajos vinculados al e-commerce, IA, diseño y servicios creativos.

El perfil de usuario también se está redefiniendo: el 79% de los nuevos registros corresponde a personas de entre 18 y 34 años, mientras que un 14% pertenece al segmento de 35 a 44, que incorpora el dólar digital como mecanismo de resguardo y planificación financiera.

Este patrón etario confirma que el mercado freelance argentino, hoy mayoritariamente joven, se está ampliando y diversificando.

Desde la empresa explican que la adopción no se limita a nativos digitales: “Vemos un crecimiento fuerte en usuarios que antes nunca habían gestionado cobros internacionales. Profesores online, consultores, especialistas en ventas digitales o creadores independientes encuentran en estas herramientas una forma de integrarse al mercado global sin barreras técnicas”, finalizó Steckel.