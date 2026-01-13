Mapa interactivo: cuántas hectáreas de tierras argentinas fueron vendidas a extranjeros

La extranjerización de tierras rurales argentinas volvió a ser motivo de discusión recientemente, tras la difusión de un mapa interactivo que deja en evidencia cuántas hectáreas fueron vendidas a extranjeros.

Se trata de un proyecto elaborado por investigadores de la UBA y del Conicet que busca difundir la venta de alrededor del 5% del territorio argentino a personas o empresas del exterior.

De acuerdo con la investigación, publicada en diciembre del 2025 en el sitio titulado Observatorio de Tierras , “alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras”. Enseguida, explican que, “en superficie, esto supera los trece millones de hectáreas: el equivalente a la extensión de Inglaterra”.

Si bien la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocida como Ley de Tierras (n° 26.737), establece un límite de extranjerización de tierras de un 15% de la superficie a nivel provincial y departamental, este límite fue excedido en al menos 36 departamentos argentinos.

Tal como se puede observar en la imagen de la investigación realizada por Julieta Caggiano y Matías Oberlin, los casos más alarmantes son los siguientes: Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50%.

“Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales. A su vez Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) -todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná- superan ampliamente el 30%”, detallan los investigadores en el documento.

Mirá el mapa interactivo de los terrenos argentinos vendidos a extranjeros

Embed

Quiénes compran terrenos argentinos

El otro dato que ordena la discusión es el “quiénes”. El listado de principales poseedores está encabezado por ciudadanos estadounidenses, con más de 2,7 millones de hectáreas, seguidos por italianos y españoles. En conjunto, esas nacionalidades concentran una porción grande de la tierra extranjerizada, con superficies que, comparadas en términos provinciales, equivalen a territorios completos.

Cómo inició la venta de terrenos a extranjeros

En el informe, aseguran que el proceso de extranjerización del terreno argentino tuvo un salto a fines de los noventa. En 1996, en plena reconfiguración estatal, se habilitaron autorizaciones de venta en zonas de seguridad fronteriza, territorios que históricamente habían tenido resguardos especiales. En esos años se concretaron operaciones por millones de hectáreas, muchas envueltas en denuncias de irregularidades y triangulaciones. Dos casos se volvieron símbolo: el predio en torno a Lago Escondido, en Río Negro, y grandes extensiones patagónicas adquiridas por el grupo Benetton.

En la década siguiente, la ecuación internacional empujó todavía más. Con el alza global de los precios de los alimentos y una economía local que había quedado abaratada tras la devaluación, la tierra argentina se volvió un activo tentador. No solo por su productividad, también por su ubicación: cerca de fronteras, de cursos de agua, o en áreas con potencial minero y energético.

En ese contexto, en 2011, se sancionó la Ley de Tierras. El corazón del esquema fue un límite: hasta un 15% de la superficie rural podía quedar en manos extranjeras, con topes también a escala provincial y departamental.

Sin embargo, en 2016 el escenario volvió a moverse. Un decreto modificó la forma de aplicar la norma y flexibilizó procedimientos. Se ampliaron criterios para definir quién era considerado extranjero y se alteró el modo de medir la extranjerización en sociedades, sucesiones, condominios o participaciones cruzadas.