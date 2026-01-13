Compras online: por qué se pueden demorar los pedidos de Shein, Temu y Aliexpress
Las compras en Shein o Temu se pueden ver afectadas por una medida clave que se da en los puertos chinos.
Los principales puertos de embarque del flujo de bienes manufacturados chinos hacia la región, como Shanghái, Ningbo y Shenzhen, son por estos días cuellos de botella para los envíos, tanto de tecnología y maquinaria, como de indumentaria, calzado y electrodomésticos que caracterizan al comercio online de plataformas como Aliexpress, Shein, Temu y recientemente Hacoo.
También se encuentran congestionadas las rutas marítimas más rápidas y puertos estratégicos utilizados, como Dalian y el Canal de Panamá, con procesos logísticos que involucran agentes de aduanas y plataformas que cubren desde cargas consolidadas hasta servicios puerta a puerta, aunque con consideraciones de aranceles y regulaciones locales.
Salir desde Dalian y Tianjin reduce tiempos de tránsito (por ejemplo a ~25 días a México, Colombia, Ecuador).
Las rutas marítimas de China a Argentina suelen atravesar el océano Pacífico y rodear el extremo sur de América del Sur, pasando por el Estrecho de Magallanes o el Canal de Panamá. Los envíos suelen llegar a los puertos de Buenos Aires y Rosario.
Shanghái - Buenos Aires demora alrededor de 35 a 45 días. Y Shenzhen - Rosario: de 40 a 50 días, dependiendo de escalas y condiciones climáticas.
Los barcos con contenedores desde China a Latinoamérica utilizan nuevas rutas directas, como la más reciente que conecta con el megapuerto de Chancay, Perú, que cubren con buques de gran capacidad y fletes que varían según el contenedor y el servicio, operados por navieras chinas como COSCO. Reduce tiempos de tránsito a unos 23-25 días hacia la costa oeste.
Demanda latinoamericana de Shein y Temu
Según el último Maersk Global Market Update, la demanda de productos chinos desde Latinoamérica creció un 17% interanual en el segundo trimestre de 2025. Este mayor flujo impacta directamente en plazos de despacho, disponibilidad de contenedores y previsibilidad de los embarques.
Si bien no incide en los números grandes de las importaciones, el régimen puerta a puerta llevaba faturados US$789 millones, con un incremento del 7,5% en bienes de consumo indumentaria, calzado, electrodomésticos, pero que implica un crecimiento interanual de 291,8%.
Al desagregar estas cifras se tiene que las importaciones textiles chinas aumentaron un 109% este año y que China ya domina el 70% del mercado textil importado en Argentina.
El rubro indumentaria creció un 192% y confecciones un 201% (Indec). Las importaciones con origen en el gigante asiático aumentaron un 61,3% interanual en los primeros diez meses de 2025 y ya representan el 23,1% del total de las compras externas de Argentina.