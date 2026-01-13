Compras online: por qué se pueden demorar los pedidos de Shein, Temu y Aliexpress

Los principales puertos de embarque del flujo de bienes manufacturados chinos hacia la región, como Shanghái, Ningbo y Shenzhen, son por estos días cuellos de botella para los envíos, tanto de tecnología y maquinaria, como de indumentaria, calzado y electrodomésticos que caracterizan al comercio online de plataformas como Aliexpress , Shein , Temu y recientemente Hacoo.

También se encuentran congestionadas las rutas marítimas más rápidas y puertos estratégicos utilizados , como Dalian y el Canal de Panamá, con procesos logísticos que involucran agentes de aduanas y plataformas que cubren desde cargas consolidadas hasta servicios puerta a puerta, aunque con consideraciones de aranceles y regulaciones locales.

Salir desde Dalian y Tianjin reduce tiempos de tránsito (por ejemplo a ~25 días a México, Colombia, Ecuador).

Las rutas marítimas de China a Argentina suelen atravesar el océano Pacífico y rodear el extremo sur de América del Sur, pasando por el Estrecho de Magallanes o el Canal de Panamá. Los envíos suelen llegar a los puertos de Buenos Aires y Rosario.

Shanghái - Buenos Aires demora alrededor de 35 a 45 días. Y Shenzhen - Rosario: de 40 a 50 días, dependiendo de escalas y condiciones climáticas.

Los barcos con contenedores desde China a Latinoamérica utilizan nuevas rutas directas, como la más reciente que conecta con el megapuerto de Chancay, Perú, que cubren con buques de gran capacidad y fletes que varían según el contenedor y el servicio, operados por navieras chinas como COSCO. Reduce tiempos de tránsito a unos 23-25 días hacia la costa oeste.

Demanda latinoamericana de Shein y Temu

Según el último Maersk Global Market Update, la demanda de productos chinos desde Latinoamérica creció un 17% interanual en el segundo trimestre de 2025. Este mayor flujo impacta directamente en plazos de despacho, disponibilidad de contenedores y previsibilidad de los embarques.

Si bien no incide en los números grandes de las importaciones, el régimen puerta a puerta llevaba faturados US$789 millones, con un incremento del 7,5% en bienes de consumo indumentaria, calzado, electrodomésticos, pero que implica un crecimiento interanual de 291,8%.

Al desagregar estas cifras se tiene que las importaciones textiles chinas aumentaron un 109% este año y que China ya domina el 70% del mercado textil importado en Argentina.

El rubro indumentaria creció un 192% y confecciones un 201% (Indec). Las importaciones con origen en el gigante asiático aumentaron un 61,3% interanual en los primeros diez meses de 2025 y ya representan el 23,1% del total de las compras externas de Argentina.