Atención jubilados: PAMI suspende temporalmente un servicio clave por renovación
PAMI suspendió temporalmente el servicio de su asistente virtual PAME en WhatsApp mientras avanza con una actualización integral.
El PAMI avanza con una actualización integral de PAME, su asistente virtual y durante este proceso los jubilados y afiliados no podrán utilizar el servicio por WhatsApp. La interrupción comenzó el 1 de enero de 2026 y se mantendrá hasta que se lance la nueva versión.
Desde el organismo explicaron que la renovación busca ofrecer una experiencia más simple y eficiente, con respuestas más claras y nuevas funcionalidades. Mientras duren los trabajos, el bot no enviará ni responderá mensajes.
Qué pasa con PAME durante la renovación
Durante este período, PAME queda completamente fuera de servicio en WhatsApp, tanto para afiliados como para prestadores. El relanzamiento será informado únicamente a través de los canales oficiales de PAMI. La entidad aclaró que esta suspensión es temporal y forma parte del proceso de mejora del sistema de atención digital.
Cómo comunicarse con PAMI mientras tanto
Mientras el asistente virtual no esté disponible, los jubilados y afiliados pueden seguir realizando trámites y consultas a través de los canales habituales:
Para afiliados:
-
138 – PAMI Escucha y Responde
Mi PAMI
Redes sociales oficiales: Instagram, Facebook y X
Agencias y UGLs de PAMI
Para prestadores:
-
Formulario Único de Contacto en el Portal de Prestadores
138 – PAMI Escucha y Responde
Alerta por posibles estafas
Desde PAMI remarcaron un punto clave: el organismo no se comunica por WhatsApp. Cualquier mensaje recibido por esa vía debe ser desestimado, ya que podría tratarse de una estafa. Además, recomendaron no compartir datos personales ni códigos, y verificar siempre que las cuentas en redes sociales tengan la tilde azul de verificación.
Mientras se completa la actualización de PAME, PAMI aseguró que continuará brindando atención por los canales oficiales y recordó la importancia de mantenerse informado solo a través de medios verificados.