Atención jubilados: PAMI suspende temporalmente un servicio clave por renovación

PAMI suspendió temporalmente el servicio de su asistente virtual PAME en WhatsApp mientras avanza con una actualización integral.

PAMI interrumpió el servicio de PAME en WhatsApp desde el 1 de enero.

El PAMI avanza con una actualización integral de PAME, su asistente virtual y durante este proceso los jubilados y afiliados no podrán utilizar el servicio por WhatsApp. La interrupción comenzó el 1 de enero de 2026 y se mantendrá hasta que se lance la nueva versión.

Desde el organismo explicaron que la renovación busca ofrecer una experiencia más simple y eficiente, con respuestas más claras y nuevas funcionalidades. Mientras duren los trabajos, el bot no enviará ni responderá mensajes.

Qué pasa con PAME durante la renovación Durante este período, PAME queda completamente fuera de servicio en WhatsApp, tanto para afiliados como para prestadores. El relanzamiento será informado únicamente a través de los canales oficiales de PAMI. La entidad aclaró que esta suspensión es temporal y forma parte del proceso de mejora del sistema de atención digital.

Cómo comunicarse con PAMI mientras tanto Mientras el asistente virtual no esté disponible, los jubilados y afiliados pueden seguir realizando trámites y consultas a través de los canales habituales:

Para afiliados: 138 – PAMI Escucha y Responde

Mi PAMI

Redes sociales oficiales: Instagram, Facebook y X

Agencias y UGLs de PAMI Para prestadores: Formulario Único de Contacto en el Portal de Prestadores

138 – PAMI Escucha y Responde Alerta por posibles estafas Desde PAMI remarcaron un punto clave: el organismo no se comunica por WhatsApp. Cualquier mensaje recibido por esa vía debe ser desestimado, ya que podría tratarse de una estafa. Además, recomendaron no compartir datos personales ni códigos, y verificar siempre que las cuentas en redes sociales tengan la tilde azul de verificación.