Medicamentos gratuitos de PAMI: qué se mantiene y qué cambia en 2026

El inicio de 2026 llega con una confirmación clave para millones de adultos mayores: PAMI continuará garantizando el acceso a medicamentos gratuitos y con importantes descuentos para jubilados y pensionados en todo el país. El organismo sostuvo el esquema vigente, que busca asegurar la continuidad de tratamientos y aliviar el impacto del gasto en salud.

La política alcanza a más de cinco millones de afiliados y forma parte del Programa de Asistencia Médica Integral, uno de los pilares del sistema previsional argentino. Desde PAMI remarcan que el objetivo central es que el costo de los medicamentos no se convierta en un obstáculo para sostener tratamientos crónicos o de alto impacto sanitario.

Durante enero de 2026, PAMI mantiene la cobertura del 100% para una amplia lista de tratamientos considerados críticos. Se trata de medicamentos vinculados a enfermedades crónicas, complejas y de alto costo, que no requieren copago por parte del afiliado.

Entre los tratamientos que se entregan gratis se encuentran los destinados a diabetes, cáncer, VIH y hepatitis B y C, además de medicación para trasplantes, hemofilia, insuficiencia renal crónica, hiperparatiroidismo y enfermedades fibroquísticas. También se incluyen terapias para artritis reumatoidea, osteoartritis, trastornos hematopoyéticos y medicamentos oftalmológicos intravítreos .

Este esquema permite que los afiliados accedan a tratamientos esenciales sin afrontar gastos de bolsillo, una de las principales demandas históricas del universo jubilado.

Cómo acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI

El retiro de la medicación se realiza mediante el sistema de receta electrónica, que PAMI mantiene como vía principal en 2026. El médico de cabecera carga la prescripción de forma digital y el afiliado puede retirar los medicamentos en la farmacia presentando su DNI y la credencial vigente, tanto física como digital.

Además de la cobertura directa, PAMI cuenta con un subsidio social destinado a quienes no tienen ingresos suficientes para afrontar tratamientos, incluso cuando el medicamento no esté incluido dentro del listado de cobertura total.

Para acceder a este beneficio, los afiliados deben cumplir con ciertos requisitos, como ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales —o hasta 3 haberes si conviven con una persona con Certificado Único de Discapacidad—, no estar afiliados a una prepaga y no poseer bienes que indiquen capacidad económica plena. En casos especiales, cuando el gasto en medicamentos representa el 15% o más de los ingresos, se puede solicitar la cobertura total por vía de excepción.

Para quienes no acceden al 100%, PAMI mantiene descuentos que van del 50% al 80% en medicamentos para patologías crónicas y agudas, y del 40% en tratamientos de uso eventual, lo que permite precios finales más bajos que en otras coberturas de salud.