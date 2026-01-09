Anses: quiénes cobran hoy el bono y la ayuda mensual con aumento

La Anses inicia este viernes 9 de enero el calendario de pagos y comienzan a acreditarse haberes con aumento y bono para jubilados y pensionados.

Hoy la Anses arranca con el calendario de pagos. Para saber si te cobrás este viernes verificá el último dígito de tu DNI.

Este viernes arranca oficialmente el calendario de pagos de la Anses, una fecha esperada para millones de argentinos que comienzan a sus haberes mensuales. Como ocurre en cada liquidación, los pagos se realizan de forma escalonada y están organizados según la terminación del DNI.

Además del inicio del cronograma, en enero rige un aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones. En el caso de los jubilados y pensionados, estos cobran el haber mínimo, el ingreso se ve reforzado por un bono extraordinario, que se paga junto con la jubilación o pensión.

image Anses pone en marcha el calendario de pagos este viernes 9 de enero. Quiénes cobran hoy viernes 9 de enero según Anses De acuerdo al calendario de pagos de Anses, este viernes cobran los siguientes grupos:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, con documentos terminados en 0.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo, con documentos terminados en 0.

Pensiones No Contributivas, correspondientes a documentos terminados en 0 y 1. Además, este viernes comienza el pago de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se acreditan sin necesidad de respetar una terminación específica de DNI.

Cuánto cobran jubilados y beneficiarios de Anses Con el inicio del calendario de pagos, la Anses aplica en enero un aumento del 2,47% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con el esquema de actualización vigente.