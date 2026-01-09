Anses: quiénes cobran hoy el bono y la ayuda mensual con aumento
La Anses inicia este viernes 9 de enero el calendario de pagos y comienzan a acreditarse haberes con aumento y bono para jubilados y pensionados.
Este viernes arranca oficialmente el calendario de pagos de la Anses, una fecha esperada para millones de argentinos que comienzan a sus haberes mensuales. Como ocurre en cada liquidación, los pagos se realizan de forma escalonada y están organizados según la terminación del DNI.
Además del inicio del cronograma, en enero rige un aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones. En el caso de los jubilados y pensionados, estos cobran el haber mínimo, el ingreso se ve reforzado por un bono extraordinario, que se paga junto con la jubilación o pensión.
Quiénes cobran hoy viernes 9 de enero según Anses
De acuerdo al calendario de pagos de Anses, este viernes cobran los siguientes grupos:
- Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, con documentos terminados en 0.
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo, con documentos terminados en 0.
- Pensiones No Contributivas, correspondientes a documentos terminados en 0 y 1.
Además, este viernes comienza el pago de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se acreditan sin necesidad de respetar una terminación específica de DNI.
Cuánto cobran jubilados y beneficiarios de Anses
Con el inicio del calendario de pagos, la Anses aplica en enero un aumento del 2,47% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con el esquema de actualización vigente.
Estos son los montos actualizados que comienzan a pagarse desde este viernes:
- Jubilación mínima: $419.299,32, que es la suma del haber mensual ($349.299,32) más el bono $70.000.
- Pensiones No Contributivas (PNC): $244.509,52
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.517,55
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer escalón): $62.765
Desde la Anses aclararon que el bono se paga de manera automática y está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.