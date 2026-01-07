Anses incorporó a Tina, la asistente virtual que facilita los trámites más engorrosos

Anses confirmó la llegada de Tina, la asistente virtual que agiliza todo tipo de trámites y consultas que se hacen de forma online.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sumó a su plataforma digital un nuevo recurso para ampliar la atención ciudadana: “ Tina ”, una asistente virtual basada en inteligencia artificial que ya funciona en otros sitios del Estado y ahora también está disponible directamente desde la web de Anses.

La herramienta, que opera de manera automática las 24 horas, los 365 días del año, permite a los usuarios realizar consultas, informarse sobre prestaciones y orientarse en la realización de trámites sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. Está diseñada para simplificar los procesos, agilizar respuestas y ofrecer acompañamiento permanente a quienes lo necesiten.

Cómo funciona y cómo se accede desde Anses La asistente virtual está integrada en la página oficial de Anses y puede activarse con solo hacer clic en el ícono de Tina que aparece en la pantalla. A partir de allí, el usuario puede escribir su consulta o seleccionar entre las opciones sugeridas por el sistema. Además de responder consultas relacionadas con Anses, Tina tiene la capacidad de derivar cuestiones a otros organismos del Estado cuando corresponda, ampliando así su alcance dentro de la gestión pública digital.

Tina, el chatbot del Gobierno nacional donde se puede consultar el padrón, entre otros temas. Foto: Casa Rosada Anses incorporó a Tina como asistente virtual. Tina también forma parte del ecosistema de servicios digitales del Gobierno nacional. Está disponible en la plataforma “Mi Argentina” y puede utilizarse incluso a través de WhatsApp, lo que facilita el acceso desde dispositivos móviles sin importar la ubicación del usuario.

Qué trámites y consultas se pueden hacer La asistente virtual no se limita a brindar información general: también orienta en la gestión de una amplia variedad de trámites y prestaciones. Entre las consultas que puede atender se incluyen, por ejemplo: