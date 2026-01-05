Anses: cómo queda la jubilación mínima y máxima en enero de 2026

Anses confirmó el aumento de las jubilaciones en enero 2026 y publicó el calendario de pagos para beneficiarios de todo el país.

Con el primer mes de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) reciben un incremento del 2,47%, en el marco de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. El aumento impacta tanto en los haberes mínimos como en los más altos del sistema previsional.

En este contexto, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán en enero un total de $419.299,32, suma que incluye el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para reforzar los ingresos más bajos. Además, las jubilaciones y pensiones que no superen ese monto recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar esa cifra.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones en enero Con el refuerzo incluido, los principales haberes previsionales quedan de la siguiente manera:

Jubilación máxima: $2.350.453,71, sin acceso al bono.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $314.509,52

Pensión para Madres de siete hijos: $419.299,32 Estos montos reflejan el aumento mensual y el complemento extraordinario dispuesto para enero.

Créditos Anses Jubilados - Interna 1 En enero 2026, las jubilaciones y pensiones reciben un incremento del 2,47%. Foto: Archivo En cuanto al calendario de pagos, Anses informó que los jubilados y pensionados con haber mínimo comenzarán a cobrar desde el viernes 9 de enero, según la terminación del DNI, mientras que quienes superan la mínima lo harán a partir del viernes 23 de enero. Las fechas se extienden hasta el jueves 29 de enero, también organizadas por número de documento.