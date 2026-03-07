Jubilados Anses: quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 desde marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó el calendario de pagos de marzo para jubilados y pensionados, que llegará con aumento en los haberes y la continuidad del bono previsional. Sin embargo, el organismo advirtió que algunos beneficiarios dejarán de cobrar el refuerzo de $70.000 debido a la actualización de los montos del sistema.

El cambio se debe al incremento del 2,88% que se aplicará en marzo a las jubilaciones y pensiones. Este ajuste surge de la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de desfase.

Anses mantiene el bono de $70.000 como refuerzo y lo recorta si el haber se acerca al tope.

Con la actualización, también sube el valor de la jubilación mínima y el tope que fija quiénes pueden recibir el refuerzo previsional.

Según informó Anses, el bono completo de $70.000 continuará para quienes cobren la jubilación mínima. Desde marzo, ese haber pasará a $369.600,88 y, con el adicional, el ingreso total alcanzará los $439.600,88.

Ese total funciona como el límite que utiliza Anses para otorgar el bono. En otras palabras, ningún jubilado puede superar los $439.600,88 si recibe el refuerzo.

Quienes perciban más que la jubilación mínima pero menos de ese monto podrán acceder a un bono proporcional. El sistema ajusta el refuerzo para que el ingreso final alcance el tope fijado por el organismo.

En cambio, los jubilados que superen los $439.600 dejarán de cobrar el bono. En esos casos, solo recibirán su haber mensual con el aumento del 2,88%, pero sin el adicional.

Esto implica que algunos beneficiarios que en meses anteriores sí cobraban el refuerzo podrían dejar de recibirlo a partir de marzo por la actualización de los haberes.

Cuánto cobran los jubilados de Anses en marzo

Con el incremento cercano al 2,9%, los montos aproximados del sistema previsional quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $369.600,88

Jubilación mínima con bono: $439.600,88

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70

PUAM con bono: $365.680,70

Pensiones No Contributivas (PNC): $258.720,62

PNC con bono: $328.720,62

El refuerzo previsional de $70.000 se mantiene sin actualización y se suma al haber mensual para quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Quiénes cobran el bono de $70.000 de Anses

El refuerzo está destinado a los sectores con ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

Cobran el bono completo:

Jubilados que perciben la jubilación mínima.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

También pueden recibir un bono proporcional quienes tengan haberes apenas superiores a la mínima, hasta alcanzar el tope definido por Anses.

No cobran el bono:

Jubilados con haberes medios o altos.

Beneficiarios con jubilaciones cercanas al máximo del sistema.

En estos casos, el ingreso mensual supera los límites establecidos para acceder al refuerzo, por lo que el pago se realiza únicamente con el haber previsional actualizado.