Jubilados: cómo acceder a medicamentos gratis de PAMI en marzo de 2026

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) mantiene durante marzo de 2026 el esquema de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados afiliados. El beneficio incluye cobertura total para tratamientos vinculados a enfermedades crónicas, complejas o de alto costo y busca reducir el gasto en salud de millones de adultos mayores en todo el país.

La iniciativa forma parte de la política sanitaria del organismo para garantizar el acceso a tratamientos esenciales. Además del listado principal de medicamentos, existe un subsidio social que permite solicitar la cobertura total cuando el remedio indicado por el médico no aparece dentro del vademécum.

El vademécum de PAMI es el listado oficial de medicamentos que el organismo cubre con distintos niveles de descuento. Fue diseñado para asegurar el tratamiento de las patologías más frecuentes entre personas mayores y facilitar el acceso a los remedios necesarios.

Pueden utilizar este beneficio jubilados y pensionados afiliados al PAMI, quienes pueden retirar los medicamentos recetados en farmacias adheridas presentando la receta correspondiente.

Dentro del programa existen tratamientos con cobertura del 100%, especialmente en casos de enfermedades que requieren medicación continua o de alto costo.

Entre los principales se encuentran:

tratamientos para diabetes

medicamentos oncológicos y oncohematológicos

tratamientos para hemofilia

medicación para VIH y hepatitis B y C

medicamentos utilizados en trasplantes

tratamientos para artritis reumatoidea

medicamentos para insuficiencia renal crónica

tratamientos oftalmológicos intravítreos

medicación para osteoartritis

Otros niveles de cobertura

Además de los medicamentos totalmente gratuitos, PAMI ofrece descuentos parciales para otros tratamientos.

Entre 50% y 80% de cobertura para enfermedades crónicas o agudas.

40% de descuento para medicamentos de uso eventual o tratamientos de corta duración.

Estos porcentajes se aplican sobre el precio de venta establecido por el organismo, lo que suele resultar más económico que en otros sistemas de salud.

Requisitos para acceder a medicamentos gratis

Para acceder al beneficio de cobertura total, los afiliados deben cumplir ciertas condiciones económicas establecidas por el organismo.

Entre los principales requisitos se encuentran:

tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales

no estar afiliado a una prepaga

no poseer más de un inmueble o un vehículo reciente

no ser titular de activos societarios significativos

En los casos en que el afiliado no cumpla alguno de estos puntos, todavía puede solicitar la cobertura si el costo del tratamiento representa al menos el 15% de sus ingresos mensuales.

Cómo pedir el subsidio social de PAMI

Cuando el medicamento indicado por el médico no figura en el vademécum con cobertura total, los afiliados pueden gestionar el subsidio social a través de la web oficial del organismo.

El trámite se realiza de forma online en la sección “Trámites Web”, donde el afiliado debe ingresar sus datos personales, completar un formulario y enviar la solicitud.

Una vez aprobado el beneficio, el médico de cabecera puede emitir la receta electrónica, que se envía a la farmacia adherida para que el afiliado retire los medicamentos presentando su DNI y credencial de PAMI.

Este sistema permite ampliar el acceso a tratamientos esenciales y garantiza que los jubilados y pensionados puedan continuar con sus terapias sin afrontar costos elevados.