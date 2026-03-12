PAMI: cómo acceder a los medicamentos gratis en marzo 2026
Los afiliados a PAMI pueden acceder a medicamentos gratuitos a través del Subsidio por Razones Sociales: los requisitos, la documentación y cómo solicitarlo.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) ofrece a sus afiliados acceso a medicamentos gratuitos o con descuentos significativos, pero hay un beneficio puntual que muchos jubilados y pensionados desconocen: el Subsidio por Razones Sociales, que cubre el 100% del costo de hasta cuatro medicamentos ambulatorios para quienes no están en condiciones de pagarlos.
Qué cubre el programa de medicamentos de PAMI
A través del programa Medicamentos PAMI, el organismo garantiza a sus afiliados descuentos de hasta el 100% en medicamentos y cobertura total de tratamientos especiales. El nivel de descuento varía según el medicamento y la situación socioeconómica del afiliado, pero el Subsidio por Razones Sociales es la herramienta más completa para quienes tienen menos recursos.
Quiénes pueden acceder al subsidio del 100%
Para acceder al Subsidio por Razones Sociales hay que cumplir con una serie de requisitos. El afiliado debe tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a una medicina prepaga en simultáneo con PAMI, no ser propietario de más de un inmueble, no tener aeronaves o embarcaciones de lujo y no tener un vehículo con menos de diez años de antigüedad.
Para los hogares que conviven con una persona con Certificado Único de Discapacidad, el tope de ingresos sube a 3 haberes previsionales mínimos y se permite tener un vehículo de menos de diez años.
Quienes no cumplan con los requisitos de ingresos pero cuyos medicamentos representen el 15% o más de sus ingresos mensuales pueden solicitar la cobertura por una vía de excepción, que requiere informe social, escala de vulnerabilidad sociosanitaria y revalidación médica. Los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos pero igualmente deben realizar el trámite.
Qué documentación se necesita
Para solicitar el subsidio hacen falta dos cosas: DNI y receta electrónica emitida por el médico de cabecera o especialista, que debe incluir el diagnóstico detallado o con codificación CIE-10. El trámite lo puede realizar el afiliado, un familiar o un apoderado.
Cómo hacer el trámite
El subsidio cubre hasta cuatro medicamentos de forma virtual. Para solicitarlos hay que ingresar al portal de PAMI desde el celular, tablet o computadora. Si se necesitan más de cuatro medicamentos, el trámite debe completarse de forma presencial en la agencia PAMI correspondiente con turno previo. Una vez otorgado el subsidio, no es necesario renovarlo mientras se sigan cumpliendo los requisitos.