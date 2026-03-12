PAMI: cómo acceder a los medicamentos gratis en marzo 2026

Los afiliados a PAMI pueden acceder a medicamentos gratuitos a través del Subsidio por Razones Sociales: los requisitos, la documentación y cómo solicitarlo.

PAMI cubre el 100% del costo de medicamentos para afiliados que no pueden afrontar los gastos. Foto: Archivo

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) ofrece a sus afiliados acceso a medicamentos gratuitos o con descuentos significativos, pero hay un beneficio puntual que muchos jubilados y pensionados desconocen: el Subsidio por Razones Sociales, que cubre el 100% del costo de hasta cuatro medicamentos ambulatorios para quienes no están en condiciones de pagarlos.

Qué cubre el programa de medicamentos de PAMI A través del programa Medicamentos PAMI, el organismo garantiza a sus afiliados descuentos de hasta el 100% en medicamentos y cobertura total de tratamientos especiales. El nivel de descuento varía según el medicamento y la situación socioeconómica del afiliado, pero el Subsidio por Razones Sociales es la herramienta más completa para quienes tienen menos recursos.

Quiénes pueden acceder al subsidio del 100% Para acceder al Subsidio por Razones Sociales hay que cumplir con una serie de requisitos. El afiliado debe tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a una medicina prepaga en simultáneo con PAMI, no ser propietario de más de un inmueble, no tener aeronaves o embarcaciones de lujo y no tener un vehículo con menos de diez años de antigüedad.

Para los hogares que conviven con una persona con Certificado Único de Discapacidad, el tope de ingresos sube a 3 haberes previsionales mínimos y se permite tener un vehículo de menos de diez años.

Quienes no cumplan con los requisitos de ingresos pero cuyos medicamentos representen el 15% o más de sus ingresos mensuales pueden solicitar la cobertura por una vía de excepción, que requiere informe social, escala de vulnerabilidad sociosanitaria y revalidación médica. Los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos pero igualmente deben realizar el trámite.