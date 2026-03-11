PAMI confirmó cómo será la vacunación antigripal 2026 para sus afiliados: conocé todo lo que necesitás

La campaña de vacunación antigripal de PAMI ya se encuentra vigente y permite que los afiliados accedan a la dosis en farmacias habilitadas de la red del instituto en todo el país. Según informó el organismo, la aplicación es gratuita y no requiere turno previo.

De acuerdo con la información oficial, pueden recibir la vacuna contra la gripe todos los afiliados de PAMI mayores de 65 años. También están incluidos los menores de 65 que presenten factores de riesgo, aunque en esos casos deben llevar documentación médica que lo acredite.

Para vacunarse, PAMI indica que alcanza con acercarse a una farmacia habilitada y presentar el DNI junto con la credencial del organismo en cualquiera de sus formatos. Además, recomienda consultar antes con la farmacia elegida para verificar la disponibilidad de dosis .

Uno de los puntos que remarca el instituto es que la vacuna no tiene costo para los afiliados. También aclara que nadie puede cobrar por aplicarla, ya que forma parte de la campaña oficial vigente.

La web de PAMI también señala que la campaña está disponible en más de 6.700 farmacias habilitadas de la red. Para encontrar el punto de vacunación más cercano, los afiliados pueden usar el buscador oficial de farmacias o comunicarse al 138, la línea de atención del organismo.

Con la llegada del otoño y la baja de temperaturas cada vez más cerca, la vacunación antigripal vuelve a convertirse en una de las principales medidas de prevención para los adultos mayores y grupos de riesgo. En ese marco, PAMI puso nuevamente en marcha una campaña nacional para facilitar el acceso a la dosis en distintos puntos del país.

Cómo encuentro la farmacia más cercana que funciona con PAMI

Quienes no sepan dónde vacunarse pueden consultar los puntos habilitados de manera gratuita en el sitio web de PAMI, haciendo clic acá. Allí deberán seleccionar la provincia en la que desean aplicarse la dosis y elegir el motivo de la consulta, entre las opciones disponibles: vacuna antigripal, entrega de medicamentos o entrega de pañales. Después solo resta ingresar la localidad y su código postal para acceder a la información correspondiente.