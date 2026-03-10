PAMI tiene un pago mensual para jubilados con una enfermedad muy común: los requisitos

PAMI otorga un subsidio mensual de más de $44.000 a jubilados con una enfermedad muy común: quiénes pueden pedirlo.

PAMI otorga un subsidio mensual a jubilados con diagnóstico de celiaquía para acceder a alimentos sin gluten. Foto: Archivo

PAMI tiene beneficios gratuitos que muchos afiliados desconocen. Uno de ellos es un subsidio mensual destinado exclusivamente a jubilados y pensionados con diagnóstico de celiaquía, que pueden cobrar una ayuda económica para comprar harinas y premezclas libres de gluten. El monto vigente es de $44.108,08 por mes y el trámite se puede hacer desde el celular.

En qué consiste el subsidio PAMI otorga una ayuda económica mensual regulada por el Ministerio de Salud de la Nación para que los afiliados con celiaquía puedan acceder a harinas y premezclas libres de gluten, productos que tienen un costo significativamente mayor al de sus equivalentes con gluten. El subsidio está vigente desde mayo de 2025 y cualquier afiliado con diagnóstico confirmado puede solicitarlo.

Quiénes pueden acceder El trámite puede realizarlo el afiliado, su apoderado o un familiar. No hay restricción de edad dentro del universo de afiliados PAMI, por lo que cualquier jubilado o pensionado con diagnóstico de enfermedad celíaca puede pedirlo.

La celiaquía requiere una alimentación estricta y libre de contaminación cruzada. Foto: Shutterstock Jubilados y pensionados con celiaquía pueden acceder a un subsidio mensual de PAMI sin moverse de casa. Foto: Archivo Qué documentación se necesita Para acceder al subsidio hay que presentar DNI, credencial de afiliación y último recibo de cobro. A eso se suma la documentación médica que acredite el diagnóstico: resumen de historia clínica con sintomatología, resultados serológicos con anticuerpos antigliadina y antiendomisio, resultados histopatológicos de biopsia y la certificación del diagnóstico emitida por un médico especialista.