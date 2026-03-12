Hospitales de PAMI: dónde están los centros de salud exclusivos para jubilados

Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) cuentan con una red de hospitales y clínicas propias distribuidas en distintas ciudades del país. Estos centros de salud brindan atención médica exclusiva para jubilados y pensionados, con servicios gratuitos que incluyen consultas, estudios, guardia, internación y tratamientos especializados.

Durante 2026, el organismo mantiene en funcionamiento siete centros de salud propios que forman parte de su red asistencial. En estos establecimientos, los afiliados pueden acceder a distintas prestaciones médicas sin pagar copagos ni costos adicionales.

PAMI cuenta con una serie de hospitales exclusivos para la atención de sus afiliados.

Desde consultas con especialistas y análisis clínicos hasta estudios complejos y tratamientos médicos, todos los servicios están cubiertos al 100% por la obra social. Además, estos hospitales están orientados especialmente a la atención de personas mayores, con profesionales formados en gerontología y equipamiento adaptado a sus necesidades.

La obra social cuenta con cobertura en distintos puntos estratégicos del país. Están distribuidos de la siguiente manera:

El Hospital Bernardo A. Houssay, ubicado en la ciudad de Mar del Plata, es uno de los principales centros de referencia del PAMI en la región. Cuenta con servicios de guardia médica las 24 horas, internación, consultorios externos y diagnóstico por imágenes para tratar distintas patologías, incluso de alta complejidad.

Para solicitar turnos en este hospital, el afiliado debe contar previamente con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por su médico de cabecera o por un especialista que sea prestador del PAMI. Una vez cargada en el sistema, se puede avanzar con la gestión del turno.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (CABA)

La Unidad Asistencial Dr. César Milstein, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, es un hospital universitario reconocido por su actividad médica, académica y científica.

El centro dispone de guardia médica permanente, internación, consultorios externos y servicios de diagnóstico por imágenes. Al igual que en otros hospitales del PAMI, los turnos se solicitan luego de que el médico de cabecera o un especialista cargue una Orden Médica Electrónica en el sistema.

Policlínicos PAMI I y II (Rosario)

En la ciudad de Rosario funcionan dos policlínicos exclusivos para afiliados del PAMI, orientados a brindar atención integral a adultos mayores.

Policlínico PAMI I: Sarmiento 373.

Policlínico PAMI II: Olivé 1159.

Los turnos pueden solicitarse de tres maneras:

Llamando por teléfono al 0341-480-3520 o 0341-480-3509, de lunes a viernes de 8 a 18.

De forma presencial en la sede correspondiente.

A través del sistema online de turnos disponible en la web oficial del PAMI.

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)

El Hospital del Bicentenario de Ituzaingó cumple un rol clave para los afiliados que viven en el oeste del Gran Buenos Aires. Este centro de salud permite reducir los tiempos de traslado y atender una gran cantidad de consultas médicas.

Los turnos se solicitan por teléfono al 11-2120-9600 (interno 111), donde el personal del hospital informa los pasos a seguir según la especialidad requerida.

Hospital PAMI de Hurlingham

El Hospital PAMI de Hurlingham, ubicado en General O’Brien 480, es otro de los establecimientos que integran la red propia del organismo.

Los afiliados pueden solicitar turnos comunicándose al 011-4088-5573, dentro del horario de atención del hospital.

Clínica PAMI de Lanús

La Clínica PAMI de Lanús, ubicada en Flores de Estrada 5248, brinda atención exclusiva para afiliados de la obra social.

Los turnos se gestionan llamando al 011-4239-7400. Para consultas con especialistas, es posible que el afiliado necesite contar previamente con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por su médico de cabecera.