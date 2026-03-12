Mendoza avanza con su plan espacial mientras el Conicet abre alianzas

El sector aeroespacial argentino empieza a mostrar algunos movimientos que, aunque todavía incipientes, reflejan un proceso de organización que involucra al sistema científico, universidades y empresas. En los últimos días se conocieron dos hechos que ocurrieron casi en paralelo y que apuntan en esa dirección.

Por un lado, el Conicet mantuvo una reunión con referentes del ecosistema espacial privado argentino y con representantes de una empresa internacional que desarrolla misiones espaciales. Al mismo tiempo, en Mendoza se avanza en la construcción de un Plan Estratégico Aeroespacial provincial con participación académica y del sector productivo.

Ambos procesos se desarrollan en ámbitos distintos, pero reflejan una misma tendencia: la búsqueda de articular conocimiento, industria y talento local para insertarse en la creciente economía espacial global.

En el plano nacional, el presidente del Conicet , Daniel Salamone, recibió a integrantes de Propulsar – Ecosistema Espacial Argentino y a representantes de la empresa estadounidense Axiom Space, dedicada al desarrollo de misiones espaciales tripuladas.

El encuentro tuvo como objetivo explorar oportunidades de cooperación en ciencia aeroespacial y analizar posibles líneas de trabajo conjunto que permitan integrar capacidades científicas argentinas en proyectos internacionales.

Propulsar es una iniciativa que reúne a empresas tecnológicas, startups, inversores, universidades y especialistas interesados en impulsar el desarrollo de la economía espacial en el país. Durante la reunión se intercambiaron perspectivas sobre las capacidades existentes en Argentina y los desafíos para articularlas con el sector privado.

Entre los temas que se abordaron también apareció la experiencia de Noel De Castro, candidata argentina a astronauta para una futura misión tripulada de Axiom Space, además de posibles convocatorias que permitan vincular proyectos científicos con el desarrollo tecnológico espacial.

Mendoza avanza con su propio plan aeroespacial

image

Mientras tanto, en Mendoza se realizó un paso importante en la construcción del Plan Estratégico Aeroespacial Provincial. El proceso se desarrolló en el marco del 7° Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza, donde se realizó un taller para avanzar en la segunda etapa del proyecto.

La iniciativa es impulsada por el Clúster Aeroespacial Mendoza y cuenta con la participación de universidades, empresas y distintos actores del ecosistema tecnológico local. Según se explicó durante el taller, la primera etapa del plan incluyó un relevamiento del entramado productivo, tecnológico y científico vinculado al sector aeronáutico y espacial de la provincia. Ese trabajo permitió identificar capacidades existentes, detectar brechas y dimensionar el potencial que tiene Mendoza en este campo.

Universidades y redes de conocimiento como base del ecosistema

El desarrollo de sectores tecnológicos emergentes también depende de la capacidad de las instituciones académicas para articularse y generar conocimiento aplicado. En ese sentido, las universidades mendocinas comenzaron a fortalecer espacios de cooperación orientados a la innovación y la sustentabilidad.

El pasado 3 de marzo se realizó una reunión en el edificio de Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) para renovar compromisos dentro de la iniciativa Acción Colmena y profundizar el conocimiento sobre el Proyecto RITA (Regions Impact to Alliance).

Acción Colmena promueve la generación colaborativa de iniciativas vinculadas a la sustentabilidad y al desarrollo regional dentro de la comunidad académica de Mendoza. El espacio fomenta el diálogo interuniversitario y permite visibilizar prácticas ambientales, sociales y educativas que ya se desarrollan en distintas casas de estudio.

La red está integrada por la Universidad del Aconcagua, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Mendoza, la Universidad de Congreso, la Universidad Champagnat, la Universidad Maza, el Instituto Universitario de Ciencias Empresariales, la Universidad Católica Argentina y la Universidad Siglo 21.

Dentro de ese mismo ámbito también se presentaron avances del proyecto RITA, una iniciativa que busca fortalecer regiones de impacto mediante alianzas entre universidades, organizaciones e instituciones públicas y privadas. La propuesta destaca el rol estratégico de las universidades en la construcción de territorios más sostenibles y con mayor capacidad de innovación.

Un sector que empieza a organizarse

Aunque todavía se trata de iniciativas en desarrollo, los movimientos que comienzan a registrarse en el país muestran un escenario en el que ciencia, universidades y empresas empiezan a articularse alrededor de la llamada economía espacial.

En ese contexto, provincias como Mendoza buscan identificar sus capacidades y construir estrategias propias para participar de un sector que, a nivel global, crece de la mano de nuevas tecnologías, inversión privada y cooperación internacional.