Atención: estos son los diez departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este jueves
Según el cronograma de Edemsa, varias zonas de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 12 de marzo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en diez departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este jueves 12/3
Ciudad
- En calle Montecaseros, entre Córdoba y Corrientes. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- Entre calles Pedro Palacios, Godoy Cruz, Cristóbal Colón y Artigas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Nicolás Avellaneda, entre Mathus Hoyos y Virgen de las Nieves. En barrio Los Tilos. En calle Fourcade, hacia el oeste de Avellaneda. Entre calles Fourcade, Avellaneda, Gil y La Paz. En calles Dante Alighieri, Victoria, Buena Nueva y áreas adyacentes; Bermejo. De 8.00 a 12.00 h.
Luján
- En calle América. En la intersección de calle Congreso de Tucumán con Bufano y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
- En Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Villanueva y Anchorena. En calle Anchorena, hacia el este de Acceso Sur. En calle Zapiola, hacia el este de Acceso Sur, y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En calle Proyectada I352; La Primavera. De 8.45 a 10.45 h.
- En calle 2 de Abril, entre Carril 3 Porteñas y Ruta Provincial N°31. En calles N°581, Proyectada I236 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
- En la intersección de calle Perito Moreno con Pueyrredón y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle Dorrego, entre Palomares y callejón Iglesias, y adyacencias; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle 9 de Julio, entre Arenales y San Juan; La Palmera. De 9.30 a 13.30 h.
Cortes programados en el Valle de Uco
Tupungato
- En calle Estancia Silva, hacia el este de San Pablo. En finca La Verdad. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En calles Steindl y Santa Rosa, entre Miguel Silva y Ginart, y en calle Las Pintadas. En la intersección de calle Steindl/Quintana con Miguel Silva y zonas aledañas; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle N°2, entre Finca Papes y El Cepillo; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Ejército de Los Andes, entre San Martín Sur y barrio Jardín. En calle Tragea I. De 14.30 a 18.30 h.
Cortes programados en el sur de Mendoza
San Rafael
- En la Ruta Provincial N°175, entre calles Bargna y La Correina; Las Malvinas. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Sarmiento, Casnati, Cayetano Silva y Santiago Germano. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Biancafore, Alem, Chacabuco y Pellegrini. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Los 3 Puentes, entre García y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.
Malargüe
- En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de Los Abedules. En barrio Virgen de los Vientos y en parajes El Chacay y La Junta. De 8.00 a 12.00 h.