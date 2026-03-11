La Suprema Corte revisará el remate de Gráficos Asociados, la primera fábrica recuperada de Mendoza

A través de la admisión de una medida poco recurrente, la Suprema Corte de Justicia decidió que revisará el proceso judicial que resolvió el remate del inmueble de la cooperativa Gráficos y Asociados, la primera fábrica recuperada de Mendoza.

La decisión fue tomada por tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de manera unánime, con los votos de Julio Gómez, José Valerio y Norma Llatser, quienes admitieron formalmente el Recurso Extraordinario Federal que habían interpuesto los abogados de los cooperativistas.

De esta forma, se suspenderá por 3 meses el desalojo del edificio y revisarán todo el proceso judicial que desembocó en la decisión del remate del inmueble, cuyo único ofrerente había presentado una oferta de $100 millones.

El remate había sido dispuesto por la jueza Gloria Cortez, del Segundo Juzgado Concursal, quien ordenó y concretó la medida respecto al inmueble donde funciona la planta, ubicada en calle Santiago del Estero, frente a plaza Cobo, en la Ciudad de Mendoza.

Según se ha informado en este medio , la subasta se dictaminó para el 2 de diciembre pasado aún con una empresa que no tiene deudas actualmente (canceló créditos en 2023 de la quiebra original) y mantiene sus números positivos, luego de 22 años de lo que fue el quiebre de Litografía Enrique Sanz ICASA y posterior creación de la cooperativa que agrupa a 10 trabajadores.

graficos asociados Gráficos y Asociados: el Senado pone bajo la lupa el proceso de quiebra.

Fue allí que se realizó la presentación ante la Corte, que tuvo su definición positiva por parte de los tres supremos. En paralelo, los empleados también fueron a la Legislatura, donde el Senado aprobó por unanimidad un proyecto en el cual solicitan al Poder Ejecutivo que realice los actos necesarios para impedir el remate del inmueble.

De acuerdo con la medida de la Suprema Corte, está la posibilidad de que se "revise todo el proceso judicial" y retorne el expediente al juzgado de origen. No obstante, letrados que siguen el caso aseguraron que "lo importante es que suspende el proceso y la entrega de posesión a quienes ofertaron en el remate", lo cual da tres meses al menos de tregua a la situación.

La historia de Gráficos y Asociados

La cooperativa, con más de 40 años de trayectoria en el rubro gráfico –22 bajo gestión obrera–, se ha consolidado como un actor clave en la economía social mendocina. Fue impulsora de la Mesa de Empresas Recuperadas (ACERM) y contribuyó a la sanción de la Ley de Promoción de la Economía Social y Solidaria (Ley 8435).

Además, mantiene una tradición de “gráfica escuela” y brinda servicios a pymes, monotributistas y organizaciones sociales.

Durante estos meses, los integrantes de la cooperativa junto a legisladores han cuestionado el accionar de la jueza Cortez, incluso con un pedido a la Corte para que la segunda instancia judicial pueda revisar lo actuado por la magistrada. La cooperativa denuncia que hubo una demora por parte de la jueza en remitir el expediente solicitado por parte del máximo tribunal.

Además, que la jueza no le permitió a la cooperativa participar en igualdad de condiciones de la subasta. También que la jueza califica a la cooperativa como "tenedora precaria" y destaca "la avanzada edad" de sus integrantes, argumentos que, de acuerdo a lo que sostienen los socios- a través de notas enviadas a las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Derechos y Garantías del Senado- "carecen de relevancia jurídica y revelan un trato discriminatorio".

El recurso que aceptó la Suprema Corte