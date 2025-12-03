Rematan Gráficos Asociados, la primera fábrica recuperada de Mendoza, pese a no tener deudas

Este martes 2 de diciembre, el martillo judicial cayó sobre el inmueble de la Cooperativa Gráficos Asociados , la primera fábrica recuperada de Mendoza. El único oferente presentó una oferta de $100 millones. El hecho ocurrió a pesar de que, según el expediente judicial, la quiebra original de la empresa estaba saldada y existía un sobrante económico reconocido por el juzgado.

Horas antes, el Senado de Mendoza había aprobado por unanimidad un proyecto de declaración impulsado por la senadora Flavia Manoni (Unión Mendocina), en el que se solicita al Poder Ejecutivo provincial que realice “todos los actos útiles necesarios” para impedir o resolver la situación de la cooperativa. El texto describe la trayectoria de la organización, que lleva 22 años de gestión ininterrumpida y más de 40 años de experiencia en el oficio gráfico de sus asociados.

La cooperativa había cancelado en 2023 la totalidad de los créditos verificados de la quiebra original. El Segundo Juzgado Civil y Comercial, a cargo de la jueza Gloria Cortéz, aprobó entonces un proyecto de distribución que dejó un sobrante superior a los $15 millones. Al no existir acreedores pendientes, la cooperativa solicitó compensar el inmueble —del cual es acreedora hipotecaria— para acceder a la propiedad definitiva. La respuesta del juzgado fue ordenar un nuevo remate .

El mismo 2 de diciembre, la jueza Cortéz rechazó una medida autosatisfactiva presentada por la cooperativa para dejar sin efecto el remate. En un comunicado, los trabajadores manifestaron su preocupación por el funcionamiento del sistema de remates judiciales y mencionaron la participación del grupo llamado "Liga del Remate".

Frente a la situación, la cooperativa sigue dos vías paralelas. Por un lado, mantiene vigente la apelación de un Recurso Extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el cual busca revisar la legalidad de lo actuado por el juzgado de primera instancia.

Por otro lado, continúa con gestiones en la Legislatura. El día del remate, representantes de la cooperativa se reunieron con legisladores de distintos bloques, quienes se comprometieron a avanzar más allá de la declaración aprobada. Está previsto que este jueves 4 de diciembre se realice una nueva reunión con un legislador por cada bloque, acompañados por el abogado Carlos Ferro. Asimismo, se presentaron notas en las comisiones de Derechos y Garantías de ambas cámaras.

senadores y gráficos Encuentro entre Gráficos Asociados y miembros del Senado provincial. Gentileza

Walter Marcolini, legislador radical que fue director de Cooperativas cuando se formó Gráficos Asociados, forma parte de las conversaciones. Según un vocero de los trabajadores, se evalúa la posibilidad de gestionar una reunión con los jueces de la Corte Suprema.

La cooperativa afirma que continuará con las acciones legales y legislativas para revertir el remate y mantener su fuente de trabajo. El recurso ante la Corte Suprema se presenta como la instancia jurídica clave, mientras que el apoyo legislativo buscará traducirse en acciones concretas de acompañamiento institucional.