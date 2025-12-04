Paso a Chile habilitado: la temperatura en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Para este jueves el pronóstico señala buen tiempo en cordillera, con las siguientes temperaturas:

Uspallata: 12°

Punta de Vaca: 9°

Puente del Inca: 7°

Las Cuevas: 6° Previo a iniciar viaje hacia Chile, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. El estado del paso a Chile se puede consultar en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: